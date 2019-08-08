Центр Мешалкина берут под наблюдение

В рамках модернизации системы безопасности и видеонаблюдения федеральное государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения РФ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» увеличило количество камер наблюдения в 5 раз, оснастив их интеллектуальными модулями Macroscop, сообщила пресс-служба компании Macroscop.

— В НМИЦ Мешалкина уже работают 50 IP-камер Vesta и Hikvision, объединённых в единую систему. Сейчас к этой системе подключаются ещё 448 камер под управлением программного обеспечения Macroscop ST, — говорит руководитель группы телекоммуникаций и связи ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Антон Коченков.

Выбор программного обеспечения обусловлен требованиями службы безопасности учреждения. В рабочее время камеры наблюдения должны вести постоянную видеозапись, а в нерабочее — записывать информацию только в том случае, если в кадре зафиксировано движение. Такой функционал выполняет интеллектуальный модуль трекинга Macroscop.

Компанией-инсталлятором системы видеонаблюдения ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» выступила «Топ Технолоджи Груп» («ТТГ-Сибирь») при поддержке «Софт-Троник» (Новосибирск).

Macroscop — ПО для построения систем интеллектуального IP-видеонаблюдения, анализа видеопотоков, например, поиска на записях определённого предмета или человека, обнаружения и распознавания лиц, автоматизации подсчёта людей в очередях, детекции толпы и так далее. Софт используется такими компаниями как «Вимм-Билль-Данн», «Сбербанк», «Лукойл» и многих других в 50 странах мира, включая Бельгию, Голландию, Германию, Францию, Великобританию, Австралию и другие. Головной офис компании расположен в Перми.

Фото предоставлено пресс-службой Macroscop