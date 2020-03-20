Центр обслуживания клиентов СГК переходит на дистанционное обслуживание потребителей

С 23 марта новосибирский Центр обслуживания клиентов (ЦОК) СГК полностью переходит на дистанционный режим работы.

— После обсуждений мы пришли к мнению, что временное прекращение личного приема посетителей – единственно правильный вариант с учетом эпидемиологической обстановки. Простых ограничений будет недостаточно, поскольку это не исключит риски распространения вируса. Тем не менее, Центр продолжит работу дистанционно, все услуги будут оказываться в полном объеме, — пояснил директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

Если потребитель уже пришел с документами в Центр, у него будет возможность оставить их на входе в холл, в специальном боксе. В первую очередь это рассчитано на бизнес — сканирование и пересылка по электронной почте большого объема документов может создать неудобство сотрудникам компаний.

Такая передача документов будет иметь статус официального обращения: сотрудники ЦОК, после выемки письма из бокса, зарегистрируют документ и созвонятся с потребителем по указанному номеру, чтобы сообщить регистрационный номер входящего письма.

Для физических лиц переход на дистанционные сервисы — более удобный и быстрый вариант обслуживания.

Контакты

Дистанционные сервисы для физических лиц:

мобильное приложение «СГК» (доступно для скачивания на платформах App Store и Google Play);

электронная почта services@sibgenco.ru;

личный кабинет на сайте https://sibgenco.ru;

система самообслуживания (Новосибирск) — 8 (383) 289-27-27 (автоответчик круглосуточно сообщит о наличии задолженности, также возможно передать показания, если расчет для квартиры производит ресурсоснабжающая организация).

Для юридических лиц Новосибирска доступны сервисы:

личный кабинет на сайте https://sibgenco.ru (сверка задолженности, оплата, передача макетов показаний);

передача с помощью электронного документооборота документов для оплаты (счета фактуры, акты сверок и прочие);

электронная почта services@sibgenco.ru (подача заявок на допуск/снятие и предоставление актов допуска/снятия приборов учета, сверка по начислениям, приём заявлений, передача макетов показаний, получение кода доступа для входа в личный кабинет);

дистанционное снятие показаний теплосчетчиков при наличии у потребителя технической возможности.

Фото предоставлено пресс-службой компании