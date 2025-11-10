Рекламодателям

Центр управления M2M «билайн бизнес» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market

  • 10/11/2025, 13:21
CMP-платформа продемонстрировала высокие показатели по функциональности, отчетности и безопасности

CMP-платформа Центр управления M2M от «билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP). «Центр управления M2M» продемонстрировал высокие показатели по функциональности, отчетности и безопасности.

Количество и разнообразие устройств, работающих на технологии Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) или межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine, M2M, то есть обмен данными между различными устройствами без непосредственного участия человека), постоянно растет, что приводит к необходимости внедрения специализированных платформенных решений, автоматизирующих процессы управления подключением и сбора аналитической информации.

ИТ-маркетплейс CNews Market составил аналитический отчет о присутствующих на рынке отечественных решениях для управления M2M-устройствами. Рейтинг был составлен по методике анализа функционала платформ ключевых игроков, с учетом их технических характеристик, уровня функциональности, возможностей отчетности, безопасности и резервирования, а также качества поддержки пользователей.

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных «билайн бизнес»:

«Для нас важно, что независимая оценка подтверждает технологическую зрелость нашей CMP-платформы. Сегодня рынок IoT требует широкого функционала платформ, где автоматизация, аналитика и безопасность работают как единое целое. Мы последовательно развиваем архитектуру «Центра управления М2М» в этом направлении и делаем сервис максимально прозрачным для клиентов. Лидирующая позиция в рейтинге показывает, что мы движемся в верном направлении».

CMP-платформа «Центр управления M2M» от билайн бизнес используется в сферах транспорта, промышленности, энергетики, розничной торговли и других направлениях, где необходимо обеспечить регулярный съем и передачу показаний поддерживаемых приборов и диспетчеризацию.

Благодаря широкому функционалу платформа позволяет удаленно управлять подключенным оборудованием и сервисами, обеспечивая непрерывный мониторинг поступающей информации (статус подключения, сбои, перегрузки и т.п.), накапливать и анализировать данные, что не только позволяет клиентам снижать затраты на обслуживание и ремонт, но и помогает быстро среагировать и устранить аварийные ситуации. *

*Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

Erid:F7NfYUJCUneTTTxzahuw

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

323

0
0

