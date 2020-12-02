Через месяц истекает срок уплата налогов за 2020 год для ИП

УФНС России по Новосибирской области напоминает индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам о необходимости уплаты фиксированных страховых взносов не позднее 31 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В 2020 году обязательная к уплате сумма составляет 40 874 руб. (на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб., на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб.). Стоит отметить, что для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 руб., т.е. размер уменьшен на 1 МРОТ, — уточнили в УФНС.

Отмечается, что в некоторых случаях для индивидуальных предпринимателей предусматривается освобождение от уплаты страховых взносов (например, за периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, прохождения военной службы по призыву и т.д.)

Общая сумма поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Новосибирской области за январь-октябрь 2020 года составила 112,4 млрд руб. Из них 2,7 млрд руб. в фиксированном размере (т.е. около 2,5%).

По итогам десяти месяцев 2020 года задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование за периоды после 2017 года составила 5,4 млрд руб. От общей суммы 1,9 млрд руб. приходится на фиксированные платежи (т.е. 35%).

— Гражданам, которые только зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, и тем, кто уже имеет такой статус, нужно помнить, что сам факт регистрации накладывает на них обязанность уплачивать фиксированные страховые взносы. Неисполнение этой обязанности в установленный срок неминуемо приведет негативным последствиям: будут начисляться пени, а также придется платить сопутствующие принудительному взысканию расходы в виде госпошлины за рассмотрение дела в суде и исполнительского сбора, взимаемого судебными приставами, — констатировала начальник отдела урегулирования задолженности регионального управления ФНС России Наталья Шелехова.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области