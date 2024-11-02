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Черная пятница в «Расцветай»! Весь ноябрь!*

  • 02/11/2024, 12:22
Черная пятница в «Расцветай»! Весь ноябрь!
Квартиры от 2,85 млн рублей!**
  • более 150 квартир по аукционным ценам;
  • особые условия на готовое и строящееся жилье;
  • специальные ипотечные программы от банков-партнеров;
  • разные способы и условия покупки от застройщика.

 

РасцветайПодробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:
+7(383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
гкрасцветай.рф
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*Пул квартир из проектов: Эко-квартал «На Кедровой», Квартал на Игарской, Квартал «Цветной Бульвар», «Сакура Парк», «Расцветай на Авиастроителей», «Расцветай на Бугринской роще».
Апартаменты: апарт-отель «Лофт.Наука»
Срок акции с 01.11 по 30.11.2024 года.  Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и др.

** Стоимость действительна на момент публикации. Квартал «Сосновый бор». Специальная цена действует 30.11.2024 года.

Застройщики: ООО «СЗ «Антей», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Лаванда», ООО «СЗ «Стройтех», СЗ «Диадема».  Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.  Подробности уточняйте по тел.: 255 88 22

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : черная пятница Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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