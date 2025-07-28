CITATUM: архитектурный код нового Новосибирска

В самом сердце Новосибирска формируется новая эстетика жилых проектов. CITATUM от девелопера VIRA – не дом, а манифест архитектуры будущего: утончённой, ритмичной и уважающей историю города.

Проект расположен в локации, где сливается воедино история, динамика и ожидания города – в Октябрьском районе, в окружении лучших вузов Сибири, живописных скверов и основных точек притяжения города. И он соответствует этому окружению: CITATUM предлагает новый подход к строительству – в нём каждый элемент архитектуры работает на ощущение смысла, пространства и статуса.

Сильная концепция – сильная премия

Весной 2025 года комплекс стал победителем PROESTATE Awards в номинации «Удачный старт: жильё комфорт-класса». Это одна из ключевых профессиональных премий в сфере недвижимости. В жюри – архитекторы, девелоперы, представители отраслевых ассоциаций и профильных медиа. Победа на столь раннем этапе подтверждает: концепция проекта действительно отвечает запросу времени.

Город как продолжение дома

Citatum спроектирован с акцентом на комфорт повседневной жизни. Закрытый двор без машин дополняется прогулочными аллеями, амфитеатром, велохабом, зонами отдыха. Предусмотрены технологичные решения: управление домом через мобильное приложение, face-ID-доступ, видеонаблюдение. Концепция дома ориентирована на городских жителей, ценящих приватность, удобство и визуальную эстетику.

Что предлагают покупателям?

Проект включает два 23-этажных корпуса и 8-этажную секцию, объединённые стилобатной частью и двором без машин. Архитектурный акцент – фасады из клинкерного кирпича в сочетании с золотистыми алюминиевыми панелями. Композиция выстроена так, чтобы формировать выразительный силуэт квартала, одновременно вписываясь в контекст Октябрьского района.

В комплексе 437 квартир: от студий до многокомнатных планировок, а также – увеличенная высота потолков. На верхних этажах есть квартиры с просторными террасами и видовыми характеристиками.

Предложения, планировки и возможности – на сайте.

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