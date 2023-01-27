Coca-Cola выпустит собственный смартфон ColaPhone

Первым изображением устройства поделился известный инсайдер Ice Universe, ранее предсказавший появление «челки» на iPhone X и элемента Dynamic Island на iPhone 14, пишет РБК life.

Подробности о технических данных устройства пока известны.

Отмечается, что скорее всего производитель безалкогольных напитков Coca-Cola для разработки собственного смартфона вступит в коллаборацию с одним из известных производителей мобильных гаджетов.

Ранее редакция сообщала, что полученную информацию смартфон может передавать разработчикам, так как при установке приложений владельцы дают на это свое согласие.

Фото: UniverseIce / Twitter