Дело экс-главы администрации Кировского района поступило в суд

В суд Кировского района Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника административно-технической инспекции администрации Кировского района Новосибирска Сергей Сологубов. Ему инкриминируется халатность, из-за которой от удара током убило 10-летнего мальчика на улице Бронной, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении Сергея Сологубова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

— Органом предварительного следствия Сологубов обвиняется в том, что, являясь должностным лицом администрации Кировского района Новосибирска, не предпринял установленных действующим законодательством мер по прекращению производства земляных работ, связанных с выемкой грунта и складированием его на территории охранной зоны, проходящей по указанной местности воздушной линии электропередач, а именно не составил протокол об административном правонарушении, с целью дальнейшего направления материалов в суд и привлечения лиц, виновных в совершении административного правонарушения к ответственности, а также достоверно зная о проведении указанных земляных работ, не осуществил изъятие орудия совершения административного правонарушения, не предложил прекратить проведение земляных работ и устранить их результат, не обратился в территориальный орган отдела полиции для оказания содействия, тем самым не исполнил свои должностные обязанности, — говорится в сообщении.

В 2019 году 10-летний мальчик, проходя по несанкционированному отвалу, задел шеей высоковольтный провод. От удара током ребенок скончался.