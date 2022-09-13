День рождения – грустный праздник

По версии следствия, трагедия случилась 10 сентября. Празднование дня рождения закончилось смертью двух гостей, а именинница была госпитализирована в больницу «с признаками отравления».

Для выяснения всех обстоятельств происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза. А также возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как сообщается в телеграм-канале Kras Mash, родные забили тревогу, когда подростки не отвечали на многочисленные звонки. В квартиру тоже удалось попасть с большим трудом и только с привлечением полиции. Но на тот момент две девушки из трех уже не дышали.

Не исключается, что подруги могли отравиться наркотиками.