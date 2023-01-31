Депутат из Рязани предупредил школьников о перспективе «валяться на помойке»

Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин предсказал учащимся касимовской школы, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улицах», пишет РБК.

— Три дня не жрамши сидел когда-нибудь? Без копейки денег неделю кто-нибудь сидел, нормально? Скучно? Скучно. Молодцы! Для чего мы вас здесь собрали? Мы вас сюда пригласили для чего? Вникайте. Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах… Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно? — сказал депутат.

Венерин заключил свое выступление заявлением о том, чтобы ученики не говорили потом, что их «не собирали, не предупреждали и не ориентировали».

Ранее редакция сообщала, что учитель во время занятий заклеила рот скотчем третьекласснику.

Фото-скрин видео выступления, размещенного на официальной странице депутата Вконтакте