Детские центры в Новосибирске выпускают из с карантина

С 1 февраля возобновляют работу детские оздоровительные лагеря Новосибирской области, включая «Альтаир». Такую информацию озвучил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона.

Возобновляют работу и детские игровые зоны, расположенные в торговых центрах. По информации областного правительства, в перспективе — решение вопроса увеличения наполняемости залов в спортивных и культурных учреждениях.

О возможности смягчения в Новосибирске эпидемиологического режима глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявлял еще неделю назад. По его словам, на тот момент средний прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области составлял 0,5%. По методическим рекомендациям это позволяло региону снимать практически все ограничения.

Напомним, детские лагеря круглогодичного действия, как и детские центры в ТЦ, не работали в Новосибирске с конца марта 2021 года. Пока непонятно, получат ли право открыться детские центры, расположенные не на территории ТЦ. К примеру, до карантина в городе было немало коммерческих площадок, нацеленных на проведение детских праздников и досуговых мероприятий.

Напомним, что на территории области действует режим повышенной готовности, который продлится до конца марта текущего года.

Как позже уточнило правительства региона, детские оздоровительные и учебные лагеря круглогодичного действия, а также детские развлекательные городки и игровые комнаты, в том числе, в торговых центрах, возобновят работу с 1 февраля. Соответствующие проекты решений будут рассмотрены сегодня на заседании правительства области.

По данным оперативного штаба, на утро 24 января в Новосибирской области были зарегистрированы 135 новых случаев коронавируса ( всего 31306 случаев), скончались 9 человек, 94 пациента выздоровели (28401 человек). Всего в регионе от коронавируса по официальным данным умерли 1165 человек.