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Девушка погибла под колёсами грузового поезда в Новосибирске

  • 24/05/2022, 09:42
Автор:
новости Новосибирска
Она вышла на железнодорожные пути и не реагировала на сигналы приближающегося состава.

В Советском районе Новосибирска, около 5:00 22 мая, вблизи станции Нижняя Ельцовка под колесами грузового поезда погибла местная 19-летняя жительница, сообщает пресс-служба Восточного СК РФ на транспорте. Машинист заметил девушку и начал сигналить, но она не реагировала. Учитывая, что тормозной путь может составить более километра, трагедии избежать не удалось.

— От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что девушка не была в наушниках и капюшоне.

В МСУТ СК России напомнили, что возле железнодорожных путей следует соблюдать правила безопасности и пересекать железнодорожные пути только в разрешённых местах. Рассеянное внимание и несоблюдение правил может привести к трагедии.

— Важно помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье, — заключили в ведомстве.

Фото: pixabay.com — 652234

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : трагедия железная дорога


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