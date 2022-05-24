Девушка погибла под колёсами грузового поезда в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска, около 5:00 22 мая, вблизи станции Нижняя Ельцовка под колесами грузового поезда погибла местная 19-летняя жительница, сообщает пресс-служба Восточного СК РФ на транспорте. Машинист заметил девушку и начал сигналить, но она не реагировала. Учитывая, что тормозной путь может составить более километра, трагедии избежать не удалось.

— От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что девушка не была в наушниках и капюшоне.

В МСУТ СК России напомнили, что возле железнодорожных путей следует соблюдать правила безопасности и пересекать железнодорожные пути только в разрешённых местах. Рассеянное внимание и несоблюдение правил может привести к трагедии.