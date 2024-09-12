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Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году

  • 12/09/2024, 10:45
Только в августе сумма образовательных кредитов превысила 500 млн рублей.

Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 годуПо данным аналитиков Сбера в Сибири, август стал рекордным месяцем по спросу на образовательные кредиты – за месяц сибиряки взяли на учебу более 506 млн рублей, что всего на 50 миллионов меньше, чем суммарно за предыдущие семь месяцев.

Всего с начала года сибиряки взяли на обучение более миллиарда рублей. Для сравнения, это больше суммарных показателей всего 2023 года, когда сумма достигла 913 миллионов рублей.

Наибольший объем кредитования пришелся на студентов Новосибирской области и Красноярского края – жители этих регионов профинансировали свое образование на 278 и 249 миллионов рублей соответственно.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Образовательный кредит – отличный инструмент для тех, кто стремится получить новое образование. Мы видим рост популярности этого инструмента среди сибиряков. За восемь месяцев 2024 год Сбер выдал больше миллиарда рублей льготных кредитов на образование. Основной спрос приходится на возрастную группу до 25 лет – их доля составляет 89% от общего портфеля кредитования».

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза – снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору – 15,85 %, но из них государство компенсируют 12,85 %. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту – основная сумма погашается в срок до 15-ти лет. Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.

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Фото: freepik, автор: freepik

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Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : финансы Сбер банки


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