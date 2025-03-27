Дмитрий Солнцев: сибирским компаниям открыт бесплатный доступ к платформе Сбера по управлению киберугрозами

Сибирским предпринимателям на бесплатной основе доступна интеллектуальная платформа по управлению киберугрозами X-Threat Intelligence, создававшаяся как самая актуальная и полная база данных обо всех уязвимостях и киберугрозах. Об этом на IV международном форуме по кибербезопасности CyberV в Томске рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Сервис помогает компаниями своевременно выявлять и эффективно реагировать на угрозы кибербезопасности. Платформа содержит информацию о более чем 450 000 описаний уязвимостей, 70 000 эксплойтов (фрагментов кода), 700 аналитических отчетов и описаний вирусного заражения софта, почти 6000 протестированных обновлений программного обеспечения.

Сейчас к платформе Сбера подключено более 170 компаний, которые организуют защиту, управляют уязвимостями, проводят аналитику киберугроз, тестируют обновления программного обеспечения, решают другие задачи в сфере кибербезопасности с помощью X Threat Intelligence.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Кибербезопасность закладывает фундамент технологического развития страны и региона, цифрового общества и бизнеса, ей необходимо уделять пристальное внимание. Сегодня экспертиза Сбера в борьбе с киберпреступностью доступна для всей страны, в том числе и для сибирских компаний. Это наш вклад в обеспечение кибербезопасности России. Пользуясь платформой Sber X-TI , можно снизить вероятность успешных атак, своевременно обнаруживая и устраняя угрозы».

X Threat Intelligence автоматически агрегирует информацию об уязвимостях с сайтов вендоров, регистраторов и агрегаторов, базы данных угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, блогов и форумов, из специальных источников (в том числе из DarkNet), а также содержит информацию на основе собственных исследований Сбера. На платформе в том числе публикуются результаты тестирования обновлений и дистрибутивов ПО. Они проверяются на идентичность и подлинность, проходят антивирусный контроль и проверку на наличие уязвимостей.

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