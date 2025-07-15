До выставки загородной жизни Open Village Siberia — меньше месяца

Мероприятие станет главным летним событием для тех, кто мечтает о собственном доме, строит его или только планирует строительство. Выставка пройдет во Freedom Village — одном из крупнейших коттеджных поселков в Сибири. Для участия нужно приобрести билет на сайте проекта.

Формат Open Village — новый для региона: на одной площадке будут представлены десять домов, построенных по разным технологиям — от газобетона до модульных решений. Все объекты можно будет посетить, оценить качество строительства, ознакомиться с применяемыми материалами, инженерными системами и отделочными решениями.

Организаторы постарались создать атмосферу летнего фестиваля, чтобы гостям было комфортно и интересно провести время всей семьей. Посетителям предложат тест-драйвы, мастер-классы по работе с различными материалами, а также возможность получить консультации архитекторов и дизайнеров. Мероприятие будет открыто для посетителей с 7 по 17 августа.

Юрий Дутов, директор и соучредитель Open Village Siberia:

«Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется загородной жизнью и, в особенности, тем, кто рассматривает приобретение дома. В выставке примут участие более 50 компаний, поэтому для посетителей это отличная возможности пообщаться с практикующими экспертами рынка ИЖС: застройщиками, производителями строительных и отделочных материалов, архитекторами, дизайнерами, специалистами по инженерным системам и ландшафтному озеленению».

Стать участником Open Village Siberia и ознакомиться с графиком проведения выставки можно на официальном сайте проекта

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