Музей Солнца в Новосибирске

«Музей Солнца»: история основания

Культ солнечного светила в том или ином виде существовал у всех исследованных человеческих цивилизаций. Люди прославляли, почитали и благодарили Солнце, как источник жизни, организовывали святилища в его честь, использовали солнечную символику для украшения бытовых предметов, одежды, воинского снаряжения. Точно также уже в древности началось изучение Солнца: люди опираясь на закономерности его видимого путешествия по небу строили свою деятельность, пытались осмыслить роль и влияние самой близкой нам звезды на жизнь человека. В честь небесного светила слагали гимны, оно становилось героем мифов, легенд и сказок. В современном мире Солнце является важным объектом научного интереса как астрономов, так и этнографов. Это и стало отправной точкой для создания полноценного культурно-исторического проекта — «Музея Солнца».

На карте Новосибирска Музей Солнца появился в 2000 году: его официально зарегистрировал новосибирский исследователь и талантливый резчик по дереву Валерий Липенков. Тогда в экспозиции были представлены преимущественно разнообразные предметы с изображением солнечного лика, тематические сувениры и работы самого Валерия Ивановича, который в дереве воспроизводил копии солнечных масок и ликов из различных культур — непальской, кельтских, индийских, а также делал авторские работы, изображающие солнце. В настоящее время этот музей под названием «Дом Солнца» переехал и работает на Алтае.

Новый старт

В Новосибирске идею развития музейной экспозиции, посвященной солнцу, подхватила востоковед, художник и предприниматель Ирина Дарнева, придав проекту новое качество. Так в нашем городе в 2015 году был запущен проект культурно-исторического экспоцентра Солнца, а «Музей Солнца» стал главным направлением этого проекта. Сегодня музей обладает полноценной экспозицией, где кропотливо собраны и с любовью представлены солнечные культуры, существовавшие в древности. На выставочных стендах отражена и роль Солнца в современной жизни.

Как рассказал директор культурно-просветительского учреждения Эдуард Грингарш, руками Ирины Дарневой сделаны многие экспонаты музея.

— Оформление музея также выполнялось при непосредственном участии Ирины Степановны. Вместе со своим супругом, Светозаром Павловичем Дарневым, они побывали во многих уголках нашей планеты, в местах, где зародились древние цивилизации. Артефакты из этих путешествий сегодня представлены в нашем музее. Это элементы одежды, зерцало воина-русича 16 века в форме солнышка, ритуальные сосуды и фигурки, предметы, использовавшиеся при отправлении культа или в различных солнечных церемониях, — рассказывает Эдуард Грингарш.

Возвращение к истокам

Задача музея по своему уникальна: представляя различные атрибуты древних солнечных культов, его создатели стараются показать, что, несмотря на многообразие солнечных цивилизаций, у них есть то, что их объединяет: Солнце, свет, победа над тьмой, торжество жизни.

— Каждая из этих культур обладала знаниями о нашем светиле — источнике жизни, и каждая умела взаимодействовать с его энергией. Осознанная взаимосвязь с Солнцем была основной для их становления и процветания. Еще в древности люди вывели закономерность влияния Солнца на биосферу земли, установили, как связаны мысли, эмоции, чувства человека с ощущением энергии и тепла идущей от нашей звезды, — поясняет Эдуард Грингарш.

По его словам, коллекция музея Солнца по своей информационной направленности является сегодня единственной не только в России, но и в мире. Здесь представлены копии древнейших предметов, связанных с солярными культами, выставлены изображения богов и богинь, олицетворяющих небесное светило или связанных с ним. В большинстве своём это копии реальных археологических находок и исторических памятников.

Культурный центр

Помимо музейных помещений культурно-исторический экспоцентр располагает прекрасно оборудованным лекционным залом на 100 посадочных мест. Здесь можно проводить лекции, круглые столы, семинары, конференции, творческие встречи, концерты. Ещё один зал отведён для творческих занятий — мастер-классов для детей и взрослых. Сейчас музей работает над созданием зала науки. Его экспозиция находится в стадии разработки и оформления.

Есть в музее и зал, где установлен необычный музыкальный инструмент — била. На деревянной раме подвешены поющие латунные пластины разного размера, у каждой своё звучание, но исполнить мелодию на этом инструменте по силам даже человеку без специального образования и навыков.

Культурно-исторический проект «Музея Солнца» адаптирован для школьников и детей дошкольного возраста. Выполняет музей и социальную функцию: для социально незащищенных категорий действуют льготы. Экскурсии проводят знатоки своего дела, о любимом предмете рассказывают увлекательно и информативно.

В настоящее время экспоцентр ежемесячно посещают свыше тысячи человек. Это жители нашего города и области, российские и иностранные туристы и путешественники. В каникулярное время на экскурсии приезжают школьники из Омска, Томска, Барнаула. Традиционно здесь проводят благотворительные экскурсии для центров, занимающихся реабилитацией больных детей и детей — сирот. Расширяются связи с социальными центрами для детей-инвалидов, ветеранскими организациями. Для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и студентов действуют льготы.