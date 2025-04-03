Два миллиона сибиряков могут пользоваться кикшерингом на особых условиях

Около 2 млн человек в регионах Сибири получили возможность пользоваться кикшерингом на особых, более выгодных, условиях. Теперь для подписчиков СберПрайм доступны бесплатный старт и скидка до 50%* за поездку на самокатах Whoosh.

По итогам первого квартала 2025 года число подписчиков СберПрайм в Сибири выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Кузбассе, Омской области и Алтайском крае популярность подписки выросла более, чем вдвое. Больше всего активных подписчиков у Сбера в Красноярском крае, Новосибирской области, Кузбассе и на Алтае.

Помимо доступа к кикшерингу на особых условиях, СберПрайм позволяет получать повышенный кешбэк в сервисах Сбера и у партнеров, оплачивать бонусами Спасибо доставку продуктов, номера в отелях, приобретать элементы умного дома и многое другое. Кроме того, подписка позволяет не платить за обслуживание карты и уведомления по счетам и картам, получать дополнительный процент к ставкам по вкладам и накопительным счетам.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Большинство из нас сегодня окружает большой набор самых разных сервисов – финансовых, развлекательных, сервисов доставки товаров, бронирования авиабилетов и гостиниц, аренды автомобиля и электросамоката. Для того, чтобы выгодно пользоваться уже привычными сервисами и иметь возможность пробовать новые и был создан СберПрайм. Удобство и выгоду нашей подписки оценили уже два миллиона сибиряков».

*Если вы оформили подписку 18 марта 2025 года и позднее, не ранее чем через 3 дня после подключения вы получите приветственный бонус — скидку 40% на одну поездку. Она суммируется с постоянной скидкой 10%. Скидка 10% и старт за 0 рублей доступны всем подписчикам СберПрайм и активируются автоматически. Нужно только войти в приложение по Сбер ID, привязать карту Сбера и оплачивать поездки ей или со SberPay.