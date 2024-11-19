Квартиры для студентов: жилой комплекс недалеко от известных новосибирских вузов

Квартиры возле вузов пользуются популярностью у родителей старшеклассников и инвесторов. Такое жилье при необходимости нетрудно быстро и выгодно продать, а сдача в аренду обеспечит надежным пассивным доходом. Особым спросом у этой аудитории пользуются студии или однокомнатные квартиры, так как студенту вряд ли понадобится много места для организации быта. Часто, закончив институт, встав на ноги и заведя семью, молодой человек будет стремиться расширить жилплощадь, поэтому на первое время ему хватит компактного жилья.

Студенты и их родители внимательно оценивают месторасположение комплекса. Основные требования: до вуза нетрудно добираться и желательно, чтобы учебное заведение находилось неподалеку, идеально, если до университета можно дойти пешком. Во внешней инфраструктуре окружающего района молодой аудиторией приветствуются кинотеатры, спортивные комплексы, бассейны и кафе.

Всем критериям комфортного жилья для будущих студентов соответствует жилой комплекс «Расцветай на Дуси Ковальчук», который расположен в 7 минутах ходьбы до станции метро «Заельцовская», рядом с двумя крупными вуза столицы Сибири: Новосибирским медицинским университетом и Сибирским государственным университетом путей сообщения. Стоимость компактной квартиры-студии начинается от 5,4 млн рублей*. В этой локации хорошо развита инфраструктура для развлечений и отдыха: ТРК «Ройял Парк» с современным кинотеатром и фудкортом, фитнес-клуб сети HAMMER FIT, учебный спортивно-оздоровительный комплекс СГУПС, бассейн «Нептун», парк и культуры отдыха «Сосновый бор» и Ельцовский парк — все в шаговой доступности.

*Стоимость действительна на момент публикации.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

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