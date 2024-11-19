Квартиры для студентов: жилой комплекс недалеко от известных новосибирских вузов

Квартиры возле вузов пользуются популярностью у родителей старшеклассников и инвесторов. Такое жилье при необходимости нетрудно быстро и выгодно продать, а сдача в аренду обеспечит надежным пассивным доходом. Особым спросом у этой аудитории пользуются студии или однокомнатные квартиры, так как студенту вряд ли понадобится много места для организации быта. Часто, закончив институт, встав на ноги и заведя семью, молодой человек будет стремиться расширить жилплощадь, поэтому на первое время ему хватит компактного жилья.
Студенты и их родители внимательно оценивают месторасположение комплекса. Основные требования: до вуза нетрудно добираться и желательно, чтобы учебное заведение находилось неподалеку, идеально, если до университета можно дойти пешком. Во внешней инфраструктуре окружающего района молодой аудиторией приветствуются кинотеатры, спортивные комплексы, бассейны и кафе.
Всем критериям комфортного жилья для будущих студентов соответствует жилой комплекс «Расцветай на Дуси Ковальчук», который расположен в 7 минутах ходьбы до станции метро «Заельцовская», рядом с двумя крупными вуза столицы Сибири: Новосибирским медицинским университетом и Сибирским государственным университетом путей сообщения. Стоимость компактной квартиры-студии начинается от 5,4 млн рублей*. В этой локации хорошо развита инфраструктура для развлечений и отдыха: ТРК «Ройял Парк» с современным кинотеатром и фудкортом, фитнес-клуб сети HAMMER FIT, учебный спортивно-оздоровительный комплекс СГУПС, бассейн «Нептун», парк и культуры отдыха «Сосновый бор» и Ельцовский парк — все в шаговой доступности.
*Стоимость действительна на момент публикации.
Офисы продаж ГК «Расцветай»:
г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, 165
тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
VK
телеграм-канал
Застройщик: СЗ «Премьера». Проектная декларация: наш.дом.рф
Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Иллюстрация предоставлена рекламодателем
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru