Экс-глава Искитимского района предстанет перед судом за продажу острова в Бердском заливе

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, 5 июня 2013 года обвиняемый вопреки установленному земельным и водным законодательством запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества.

На основании этого решения чиновник 1 августа 2014 года заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 млн рублей, что в шесть раз ниже его рыночной стоимости.

— В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ, — говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области.