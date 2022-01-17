Экс-глава облсуда настаивает на смене места подсудности

По результатам предварительного заседания по делу в отношении экс-главы областного суда Риммы Шатовкиной суд Центрального района Новосибирска принял решение о передаче материалов дела в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

— По результатам заседания судом вынесено постановление о направлении дела Шатовкиной в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства государственного обвинителя прокуратуры Центрального районного суда города Новосибирска об изменении территориальной подсудности уголовного дела, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — Предварительное слушание по делу, согласно ч. 1 ст. 234 УПК РФ, проходило в закрытом судебном заседании.

— Действия обвиняемой существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, так как теперь невозможно установить обстоятельства для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, а также дискредитировали судебную власть, — ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, что Римма Шатовкина проходит подозреваемой по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году Шатовкина без правовых оснований истребовала в одном из районных судов копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений. Впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры.

Обвинительное заключение в отношении Риммы Шатовкиной было утверждено в начале декабря 2021 года.