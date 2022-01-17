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Экс-глава облсуда настаивает на смене места подсудности

  • 17/01/2022, 17:01
Автор:
Новости Новосибирска
Началось рассмотрение дела по обвинению бывшего руководителя суда Новосибирской области Риммы Шатовкиной.

По результатам предварительного заседания по делу в отношении экс-главы областного суда Риммы Шатовкиной суд Центрального района Новосибирска принял решение о передаче материалов дела в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По результатам заседания судом вынесено постановление о направлении дела Шатовкиной в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства государственного обвинителя прокуратуры Центрального районного суда города Новосибирска об изменении территориальной подсудности уголовного дела, говорится в сообщении судебной пресс-службы. Предварительное слушание по делу, согласно ч. 1 ст. 234 УПК РФ, проходило в закрытом судебном заседании.

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Напомним, что Римма Шатовкина проходит подозреваемой по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году Шатовкина без правовых оснований истребовала в одном из районных судов копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений. Впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры.

— Действия обвиняемой существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, так как теперь невозможно установить обстоятельства для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, а также дискредитировали судебную власть, — ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

Обвинительное заключение в отношении Риммы Шатовкиной было утверждено в начале декабря 2021 года.

Фото: pixabay.com автор: Daniel_B_photos

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд власть


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