Экс-глава облсуда настаивает на смене места подсудности

По результатам предварительного заседания по делу в отношении экс-главы областного суда Риммы Шатовкиной суд Центрального района Новосибирска принял решение о передаче материалов дела в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
— По результатам заседания судом вынесено постановление о направлении дела Шатовкиной в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства государственного обвинителя прокуратуры Центрального районного суда города Новосибирска об изменении территориальной подсудности уголовного дела, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — Предварительное слушание по делу, согласно ч. 1 ст. 234 УПК РФ, проходило в закрытом судебном заседании.
— Действия обвиняемой существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, так как теперь невозможно установить обстоятельства для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, а также дискредитировали судебную власть, — ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области.
Обвинительное заключение в отношении Риммы Шатовкиной было утверждено в начале декабря 2021 года.
Фото: pixabay.com автор: Daniel_B_photos
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