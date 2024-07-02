Эксклюзивная деловая программ с топовыми спикерами для индустрии гостеприимства и туризма на фестивале-форуме «В Сибири-ЕСТЬ»

В одном месте на площади 220 000 кв. м., в третьем по величине городе России, в самом большом муниципалитете страны объединятся все лучшие представители food и travel — индустрии гостеприимства для повышения профессионального уровня, обмена опытом и поиском новых партнеров и клиентов.
Фестиваль организован министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.
В 2023 году Фестиваль собрал более 1000 участников деловой программы и более 300 000 гостей. География фестиваля очень расширилась – в этом году нас поддерживают лучшие представители: Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия, Республики Алтай, Алтайского края, Москвы, Тюмени, Красноярского края, Иркутска, Владивостока, Кузбасса, Казани, Омска, Минусинска, Томской и Новосибирской области и другие регионы.
Деловая программа гастро-туристического фестиваля «В Сибири – ЕСТЬ» включает различные темы и выступления спикеров, такие как HR-персонал, масштабирование бизнеса, сервис, проектирование и строительство отеля и ресторана, маркетинг, управление и финансы, экспертные сессии, дебаты и дискуссии с топовыми специалистами сферы туризма и гостеприимства и другие актуальные вопросы. В пленарном заседании примут участие Губернатор Новосибирской области — Андрей Травников и мэр города Новосибирска — Максим Кудрявцев.
Участие в деловой программе фестиваля «В Сибири – есть!» бесплатное. Требуется предварительная регистрация, количество участников ограничено. https://horecasiberia.ru/delpr
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Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Андрей Чердаков
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