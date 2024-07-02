Эксклюзивная деловая программ с топовыми спикерами для индустрии гостеприимства и туризма на фестивале-форуме «В Сибири-ЕСТЬ»

В одном месте на площади 220 000 кв. м., в третьем по величине городе России, в самом большом муниципалитете страны объединятся все лучшие представители food и travel — индустрии гостеприимства для повышения профессионального уровня, обмена опытом и поиском новых партнеров и клиентов.

Фестиваль организован министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

В 2023 году Фестиваль собрал более 1000 участников деловой программы и более 300 000 гостей. География фестиваля очень расширилась – в этом году нас поддерживают лучшие представители: Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия, Республики Алтай, Алтайского края, Москвы, Тюмени, Красноярского края, Иркутска, Владивостока, Кузбасса, Казани, Омска, Минусинска, Томской и Новосибирской области и другие регионы.

Мероприятие включает в себя три направления: фестивальное, соревновательное и деловое, он будет интересен широкому кругу участников и гостей, включая:

HR-специалистов и менеджеров по персоналу.

Представителей индустрии HoReCa, заинтересованных в повышении профессионального уровня, обмене опытом и поиске новых партнеров.

Владельцев и управляющих гостиниц, и ресторанов.

Туроператоров и турагентств.

Представителей региональных органов власти, работающих в направлении «Тризм и индустрия гостеприимства».

Маркетологов и специалистов по рекламе.

Предпринимателей.

Представителей бизнес-сообществ.

Деловая программа гастро-туристического фестиваля «В Сибири – ЕСТЬ» включает различные темы и выступления спикеров, такие как HR-персонал, масштабирование бизнеса, сервис, проектирование и строительство отеля и ресторана, маркетинг, управление и финансы, экспертные сессии, дебаты и дискуссии с топовыми специалистами сферы туризма и гостеприимства и другие актуальные вопросы. В пленарном заседании примут участие Губернатор Новосибирской области — Андрей Травников и мэр города Новосибирска — Максим Кудрявцев.

В этом году в деловой программе выступят 150 топовых спикеров со всей страны:

Алексей Волков — Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, руководитель департамента по связям с общественностью и органами власти Мантера Групп, Советник Председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры

— Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, руководитель департамента по связям с общественностью и органами власти Мантера Групп, Советник Председателя Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Геннадий Шаталов — председатель Правления ФРОС «Region PR», председатель Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основатель Национальной премии «Russian Event Awards», Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир».

— председатель Правления ФРОС «Region PR», председатель Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основатель Национальной премии «Russian Event Awards», Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир». Карина Гимранова (Казань) — CEO & Founder архитектурное бюро «Дюплекс»

(Казань) — CEO & Founder архитектурное бюро «Дюплекс» Глеб Орлов (Санкт-Петербург) — ресторатор, бизнес-тренер, маркетолог, товарищ товарищества UNODESTRES.

(Санкт-Петербург) — ресторатор, бизнес-тренер, маркетолог, товарищ товарищества UNODESTRES. Татьяна Кибирева (Москва) — основатель «RealSkills». Сертифицированный бизнес-тренер, эксперт Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере гостеприимства.

(Москва) — основатель «RealSkills». Сертифицированный бизнес-тренер, эксперт Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере гостеприимства. Юлия Крутова — директор по маркетингу SUPRA (Владивосток), ex-директор по маркетингу ZUMA (Владивосток).

Владимир Бурковский — Глава ФРИО в Сибири, совладелец ГК «Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских».

— Глава ФРИО в Сибири, совладелец ГК «Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских». Татьяна Иванова (Санкт-Петербург), арт-директор группы ресторанов Ginza Project и преподаватель программы SWISSAM “Менеджмент ресторанного бизнеса”

(Санкт-Петербург), арт-директор группы ресторанов Ginza Project и преподаватель программы SWISSAM “Менеджмент ресторанного бизнеса” Павел Пресняков— Владелец 6 интернет-магазинов, призер грантов ВКонтакте, черный пояс по каратэ киокушинкай, реализует рекламный бюджет больше 4 млн. на свои проекты. … и многие другие будут доступны не только на площадках во время докладов, но и для общения в неформальной обстановке.

Участие в деловой программе фестиваля «В Сибири – есть!» бесплатное. Требуется предварительная регистрация, количество участников ограничено. https://horecasiberia.ru/delpr

Гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири-ЕСТЬ!» — это мощный тимбилдинг и эффективный нетворкинг. Не упустите шанс стать участником этого яркого события в сфере туризма и гостеприимства; это новый взгляд на философию гостеприимства; это грандиозное MICE-событие для региона.