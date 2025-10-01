«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом

Повышение рейтинга обусловлено комфортной позицией по капиталу на фоне органического роста бизнеса, снижения концентрации кредитных рисков и сохранения качества активов. Также эксперты агентства при пересмотре рейтинга принимали во внимание высокую оценку рыночных позиций банка, повышение уровня ликвидной позиции и эффективность корпоративного управления. По мнению аналитиков, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), а рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.