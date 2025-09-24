Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

О том, как работает превентивная медицина, почему нужно с осторожностью относиться к рекомендациям многочисленных онлайн-«специалистов», а также о том, с какими проблемами приходят новосибирцы, редакции Infopro54 рассказала кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог-нутрициолог, превентолог, директор «МЦ 5П Медицина» Елена Ходыкина.

Принципы превентивной медицины

— Елена Николаевна, сегодня превентивная медицина набирает популярность в России, спрос на такие услуги постоянно растет. Что представляет собой это направление, какие цели преследует?

— Хотелось бы отметить: несмотря на большую популярность превентивной медицины, до сих пор нет четкого определения этого раздела медицины ни среди медицинского сообщества, ни среди потребителей этих услуг. Очень часто встречаются неправильные трактования самого понятия превентивной медицины. Она основана на пяти основных принципах — так называемая 5П-медицина:

Принцип предиктивной (прогностической) медицины основан на прогнозировании потенциальных проблем со здоровьем, в том числе на основе генетических тестов.

Вторая «П» — превентивность, то есть предотвращение болезней и их осложнений. Так, например, у человека с инфарктом всегда проводится профилактика возникновения повторных случаев.

Третья «П» означает персонализацию. То есть предусматривает максимально индивидуальные схемы лечения при соблюдении всех правил доказательной медицины (клинических рекомендаций, протоколов, схем лечения и прочего). В центре внимания — индивидуальные особенности конкретного пациента.

Столп превентивной медицины — партисипаторность или партнерство. Превентивная медицина невозможна без активного участия пациента. Он из пассивного получателя медицинских услуг превращается в члена команды в процессе управления своим здоровьем.

Пятым «П» является принцип прецизионности, то есть деликатный выбор терапии на основе индивидуальных особенностей пациента. Превентолог не лечит все подряд и на всякий случай.

На сегодняшний день, к сожалению, многие врачи и пациенты считают превентивную медицину альтернативой (заменой) классической. Те, кто не хочет принимать таблетки, считают: врач-превентолог их отменит, выпишет волшебные БАДы — и болезнь отступит. Нет, наша задача — не отменять или заменять, не лгать пациентам, что болезнь можно вылечить без лекарств. Наша задача — на основе результатов комплексного обследования подкорректировать лечение, грамотно сочетать препараты, которые идут как медикаменты, и разные биологически активные добавки. Тем более что некоторые из них сегодня включены в официальные клинические рекомендации. Я убеждена, колоссальный вред, который наносится как превентивной медицине в целом, так и компетенциям врачей в частности, приносят какие-то попытки противопоставления классической медицины этому направлению. Я считаю превентивную медицину сегментом внутри классической медицины.

— В каком возрасте можно обращаться к превентологу и обязательно ли иметь хорошие показатели здоровья?

— К врачу-превентологу можно приходить в любом возрасте. Например, к нам приходят люди, которые только-только перешагнули порог взрослости (студенты). Они, как правило, имеют практически идеальное здоровье. Но чаще обращаются умудренные жизненным опытом новосибирцы. У каждого из них есть свой багаж диагнозов и толстая амбулаторная карточка в поликлинике. Но превентивная медицина тем и хороша, что она не делит пациентов на больных и здоровых. Наша задача — снизить риск возникновения болезней путем изменения образа жизни на основе комплексного обследования.

— А новосибирцы готовы к таким услугам? Насколько в Новосибирске развит этот сегмент медицины?

— В Российской Федерации в целом и в Новосибирске, как городе-миллионнике, в частности превентивная медицина развита достаточно хорошо. Но, к великому сожалению, часть сегмента по умолчанию отошла людям, которые неверно трактуют ее суть.

Сегодня очень много появилось превентивной медицины в онлайн-сегменте. Это всевозможные консультанты, блогеры, коучи, которые пропагандируют якобы превентивную медицину. Не всегда они являются докторами, а их действия — легитимными.

Зачастую эти люди пытаются отменить назначения врачей и заместить их своими методами. Иногда это приводит к пагубным последствиям. Пациенты, у которых был не очень хороший опыт, связанный с ухудшением состояния, неэффективностью лечения или пустой тратой денег в результате вот такой якобы превентивной медицины, негативно относятся к превентивной медицине в целом.

Сопровождение пациента



— С какими проблемами чаще всего обращаются новосибирцы?

— Самым частым запросом, конечно, является вес. Причем не всегда это связано с желанием похудеть. У некоторых, напротив, масса тела значительно ниже нормы, и человек никак не может ее увеличить. Таких пациентов гораздо меньше, но они есть.

Практически 100% обратившихся жалуются на бессонницу, проблемы с кожей, утомляемость, тревожность или состояние хронического стресса. Также к этим запросам добавляются индивидуальные.

Стоит отметить: пока, к сожалению, многие люди идут к врачу-превентологу в надежде, что он отменит «страшные» лекарства, которыми их лечит, например, гастроэнтеролог или эндокринолог, и пропишет волшебные витаминки, решающие все проблемы со здоровьем.

Могу заверить, врач превентивной медицины будет делать плюс-минус то же самое, что и врач в поликлинике. Просто у него больше времени и возможностей, чтобы найти именно первопричину недуга (дефициты, скрытые воспаления, гормональные сбои) и предотвратить его переход в болезнь.

— С чего начинается прием превентолога? Из чего он складывается и как составляется план лечения?

— Структура приема у врача любой специальности, в том числе превентолога, практически идентична. Однако его длительность составляет от полутора до двух часов. Врач детально собирает информацию о пациенте, поскольку ему необходимо увидеть полную картину жизни человека. Это не только перенесенные заболевания и операции (причем не только самого пациента, но и родственников), применяемые лекарства и БАДы или результаты предыдущих обследований. Врачу важно понимать, во сколько пациент ложится спать, рацион его питания, питьевой режим, привычки, физические нагрузки. Иногда человек даже не задумывается о том, что физическая нагрузка, которую он себе выбрал, не соответствует его генетическим особенностям или образу жизни.

После сбора анамнеза врач проводит тщательный осмотр пациента. Иногда уже на этих этапах врач-превентолог может сделать первые выводы и начать работать с пациентом: например, дать рекомендации по диете или физической нагрузке.

Нередко врач-превентолог назначает дополнительное обследование, в том числе УЗИ или генетические тесты. При этом каждое исследование обсуждается с пациентом. Доктор помогает понять ему свой организм, объясняет, какие назначения и почему планирует выписать.

— Насколько важно сопровождение специалиста, а не разовые консультации? Каков срок сопровождения пациента?

— Особенность превентивной медицины в том, что это не разовая консультация, а длительный процесс. В идеале даже при отсутствии симптомов профилактические консультации превентолога рекомендуются один-два раза в год для раннего выявления рисков. Но я всегда пациентам говорю, что мы должны плотно дружить как минимум в течение года. За этот период назначаются контрольные обследования (как правило, раз в три-шесть месяцев) и корректируется программа наблюдения при изменении анализов или появлении каких-либо симптомов.

Мы понимаем, что сказать «употребляйте правильную пищу и ходите регулярно на тренировки» проще, чем придерживаться этих правил. Но вряд ли стоит ожидать успеха, если пациент забывает принимать витамины, продолжая есть бургеры и запивать их сладкими газированными напитками.

Сегодня не редкость, когда врачи-превентологи, в том числе и в Новосибирске, отказываются от проблемных пациентов. Однако наша команда воспитана иначе — мы никого не бросаем. Даже тех, кто не всегда корректно выполняет назначения. Стараемся объяснить необходимость назначений, скорректировать их.

Дело в том, что организм человека — как машина. После сорока лет он требует все больше и больше ухода. Как бы мы не следили за своим здоровьем, но происходят естественные процессы, требующие контроля.

— Насколько важна командная работа врачей при составлении плана лечения пациента?

— Стоит сказать, что врачи классических специальностей, так называемые узкие специалисты, все-таки реже отправляют пациентов к врачу-превентологу. К ним как раз обращаются люди, которые пришли не следить за здоровьем вообще, а хотят решить свою локальную проблему. Просто они нашли хорошего опытного доктора из нашей команды.

А вот врачи превентивной медицины, в том числе и я, очень часто отправляем пациентов к коллегам узких специальностей. Очень часто врач-превентолог работает в команде с клиническим психологом, неврологом и другими специалистами. Нередко, чтобы вернуть организму возможность саморегуляции, назначаются массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия. Именно тогда и начинается командная работа.

Хочу отметить, что в нашей клинике врачи не ограничиваются кратким резюме: «вам надо сходить к гастроэнтерологу или эндокринологу». Когда пациент приходит к узкому специалисту и не может объяснить, почему его направили, наши доктора самостоятельно подходят к коллегам, чтобы поставить перед ними профессиональные задачи. Это облегчает работу с пациентом. Врач акцентирует внимание на проблеме и задает дополнительные вопросы. По результатам консультации он обязательно дает обратную связь. Такая коллегиальная, командная работа позволяет нашим врачам быть более эффективными, улучшать результаты лечения пациентов, что бесценно.

Методы превентивной медицины

— Елена Николаевна, а какие методы чаще всего применяются в превентивной медицине?

— Некоторые коучи и другие «специалисты», особенно те, кто зашел в превентивную медицину через интернет, как правило, оснащены многочисленными наборами всевозможных баночек, бутылочек и коробочек. Они рекомендуют пить много разных добавок. Но только восполнение дефицитов микроэлементов и витаминов не решает проблему.

Есть люди, которые работают только через питание. Они, наоборот, уверены, что БАДы — зло. И рекомендуют взвешивать, измерять, покупать продукты из определенного списка, готовить определенным способом и так далее. Но и это тоже не работает до конца.

Также есть адепты «ем все, что хочу, необходимые витамины и микроэлементы вдохну на свежем воздухе, но буду очень-очень серьезно заниматься физической нагрузкой».

На самом деле, превентивная медицина — сочетание первого, второго и третьего. Однако напомню, что один из принципов превентивной медицины — персональный подход. Поэтому мы будем корректировать питание и физическую нагрузку, учитывая состояние здоровья, при необходимости дополняя витаминами, БАДами и лекарствами.

— Какое место в превентивной медицине занимают внутривенные инфузии (IV-терапия)?

— В классической медицине IV-терапия или терапия через внутривенное введение каких-либо препаратов всегда считалась тяжелой артиллерией. К ней прибегали, если уже не помогали другие методы лечения или необходимо было срочно переломить ситуацию: провести детоксикацию, помочь восстановить силы после тяжелого течения болезни и так далее.

IV-терапия — очень серьезный инструмент. Он должен применяться по четким показаниям и дозированно. Например, в нашей клинике этот сегмент очень узкий. Мы прибегаем к нему только по необходимости. По моему мнению, образовавшаяся тенденция к тому, что IV-терапия зачастую заменяет и подменяет собой другие методы лечения, не будет долгосрочной, постепенно тренд сойдет на нет.

— Получается, что врач-превентолог должен быть универсальным специалистом? Где можно получить диплом превентолога?

— На сегодняшний день врачом-превентологом может стать врач любой специальности. Очень часто это гинекологи, диетологи, эндокринологи, кардиологи.

На мой взгляд, оптимальный вариант — если врач-превентолог имеет опыт работы в классической медицине, и чем шире его специализация — тем лучше. В идеале он должен быть врачом-терапевтом, поскольку именно врач общей практики (его раньше называли «земский доктор») является универсальным солдатом медицины. Он самостоятельно может не только лечить заболевания различных органов и систем, но и заниматься их профилактикой.

Очень жаль, что в последнее время все чаще можно столкнуться с ситуацией, когда терапевт больше похож на некоего маршрутизатора, который выписывает пачками направления к своим коллегам – узким специалистам.

Что касается образования, то на сегодняшний день специальности «врач-превентолог» не существует. То есть получить диплом в медуниверситетах по такой специальности невозможно. Но в России достаточно много всевозможных онлайн-академий, онлайн-факультетов для обучения врачей превентивной медицине. Как правило, это очень дорогое удовольствие, и зачастую обучение циклами продолжается от года до двух-трех лет. После окончания обучения выдается диплом.

Совет превентолога



— Какой универсальный совет Вы можете дать новосибирцам?

— Превентивная медицина ориентирована на сохранение здоровья и профилактику заболеваний. Врач-превентолог поможет разобраться в организме, правильно подобрать нутриенты, спланировать рацион и образ жизни. Это длительный процесс, который потребует дополнительных обследований и приобретения необходимых препаратов.

Однако важно понимать, что успех лечения зависит не только от врача. Превентивная медицина, как никакая другая, не терпит пассивности пациента. Не стоит ждать положительного эффекта, если человек настроен получить бумажку с рекомендациями, не вникая в процессы, которые происходят в его организме. И напротив, если человеку интересно, в чем причина его проблем и каким образом будет корректироваться работа органов и систем, превентивная медицина поможет ему оставаться бодрым и жизнерадостным на многие годы вперед.

г. Новосибирск

Ул. Писарева, 32, офис 20, 2 этаж

‪+7 (383) 258-04-76‬

5pmedicina.ru

ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ