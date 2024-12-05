Энергетики обеспечили электроснабжение крупного ЖК в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска специалисты энергетической компании подготовили необходимые условия для подключения второй фазы крупного жилого комплекса комфорт-класса на улице Бронной.

Для обеспечения стабильного электроснабжения жилого комплекса «Семейный квартал», мощность которого составляет около 800 кВт, команда «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») проложила свыше 6 километров кабеля на напряжение 10 кВ и установила современную модульную трансформаторную подстанцию с выходными параметрами 10/0,4 кВ. Это оборудование полностью удовлетворит потребности в электроэнергии для нового комплекса.

Общая сумма вложений компании в создание инфраструктуры электросетей для данного проекта составила около 50 миллионов рублей. На текущий момент энергетики завершили все ключевые работы, необходимые для подключения объекта к сети.

За последние девять месяцев была осуществлена реализация приблизительно 40 подключений многоквартирных домов с общей нагрузкой около 15 МВт, а также заключено свыше 60 новых контрактов на 50 МВт.