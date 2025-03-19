Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  

В очных встречах с предпринимателями приняли участие профильные специалисты, руководство системообразующей территориальной сетевой организации, а также министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Они организованы для повышения эффективности взаимодействия с предпринимателями при подключении объектов к электрическим сетям
. Беседы посетили несколько десятков представителей бизнес-сообщества из самых разных сфер деятельности.
По мнению участников мероприятия, такой формат общения очень полезен. Представители бизнеса увидели открытость сетевой организации, её готовность к сотрудничеству и помощи в развитии инфраструктуры для бизнеса.
Энергетики тоже удовлетворены результатами встреч. Компания планирует продолжить практику проведения подобных мероприятий с периодичностью не менее двух раз в год – в марте и ноябре. Они будут приурочены ко Дню клиента и Неделе качества соответственно.
Информация о встречах будет размещена дополнительно в новостях на сайте компании, а запись будет организована по телефону 8-800-234-56-70 через заказ обратного звонка или в чат-боте на сайте «Россети Новосибирск» по кнопке «Запись на приём в Клиентские дни».
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