Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  

Компания «Россети Новосибирск» (АО РЭС) впервые провела « Неделя клиента» для представителей малого и среднего бизнеса по всей Новосибирской области. Она прошла накануне Международного дня клиента. (АО РЭС) впервые провела «по всей Новосибирской области. Она прошланакануне Международного дня клиента.

подключении объектов к электрическим сетям . Беседы посетили несколько десятков представителей бизнес-сообщества из самых разных сфер деятельности. В очных встречах с предпринимателями приняли участие профильные специалисты, руководство системообразующей территориальной сетевой организации, а также министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Они организованы для повышения эффективности взаимодействия с предпринимателями при. Беседы посетили несколько десятков представителей бизнес-сообщества из самых разных сфер деятельности.

По мнению участников мероприятия, такой формат общения очень полезен. Представители бизнеса увидели открытость сетевой организации, её готовность к сотрудничеству и помощи в развитии инфраструктуры для бизнеса.

Энергетики тоже удовлетворены результатами встреч. Компания планирует продолжить практику проведения подобных мероприятий с периодичностью не менее двух раз в год – в марте и ноябре. Они будут приурочены ко Дню клиента и Неделе качества соответственно.

Информация о встречах будет размещена дополнительно в новостях на сайте компании, а запись будет организована по телефону 8-800-234-56-70 через заказ обратного звонка или в чат-боте на сайте «Россети Новосибирск» по кнопке «Запись на приём в Клиентские дни».

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