Еще не время для бизнес-библий!

— Лада, на минувшей неделе в Новосибирске прошла конференция «WOW!HR». Как участник рынка и эксперт можете оценить ее послевкусие?

— Очень хорошее «эхо» — и эмоциональное, и профессиональное. Понравилось, что были собраны разные профессиональные сферы. При этом радует универсальность тем и понятность профессионального языка. Темы, поднятые на конференции, интересны и ценны нам всем. Кроме того, сама HR-культура подразумевает очень большую обменную, диалогическую активность. Обратите внимание — пришедшие не полагались на ручки и блокноты в раздаточных пакетах (которые, конечно же, были), все пришли со своими средствами информационной фиксации — пришли за интеллектуальным багажом, за лайфхаками, за опытом. Очень высокое целеполагание, хорошая информационная плотность, отличный темп.

— Телеком выглядит самой аппетитной средой для HR-технологий, а для HR-задач передовые технологии связи — лучшее подспорье. Эта симметрия — эмоциональное послевкусие этой конкретной конференции? Или так оно и есть?

— Да, вам отнюдь не показалось. HR-cфера и телеком — во взаимной симметрии, во взаимообмене. В телекоме HR-специалисту работается очень вдохновенно. Могу судить хотя бы по себе. Я в телекоме не так давно — пришла в эту отрасль год назад из сферы торговли. И сравнение было совершенно естественной эмоцией. Невольное оно, между делом, или намеренное, пристальное — это не столь важно, разницу заметишь все равно. Здесь решения рождаются и проходят по системе гораздо быстрее, когнитивная динамика гораздо более скорострельная. И выше уровень вовлеченности, выше интенсивность этого вовлечения. То есть высок ментальный тонус, творческий охват, высока «идейная скорость» отрасли. Это естественно, ибо время — самое драгоценное, что у нас есть. Мы детали механизма шлифуем не на берегу, а в работающем состоянии.

— А какая сфера по этому показателю ближе всего к телекому? Чей эйчаровский опыт вам ценен?

— Пожалуй, это консалтинг. У нас очень живой обмен компетенциями с этой сферой. Например, там очень ценные наработки по диагностике. Все, что касается диагностического поля, там очень хорошо проработано и хорошо усваивается у нас. По идейному содержанию мы уверенные партнеры. По техническим воплощениям консалтинг даже несколько впереди, поскольку активно работает в сфере прогностики, работает с анализом гипотез. И оттого там достаточно сытный сверхрезультат.

— Бесспорная HR-изюминка TELE2 — проработанный концепт наставничества. Насколько отзывчив персонал для практики наставничества? Для этого ведь выделение времени требуется…

— Эффективное управление временем — это одна из компетенций, так что нерешаемых проблем по этой части нет. К тому же работает еще фактор эмоциональной сопричастности. Мы все в хорошем смысле фанаты своего бренда, так что людям просто нравится это делать. Нравится быть наставниками. Рейтинг вовлеченности развивается. Мы поддерживаем планку на высоком уровне и идем выше отраслевых трендов работодателей. В этом году мы добавляем два диагностических вопроса. Хотим услышать от сотрудников: насколько они удовлетворены своим руководителем и насколько качественно они получают от него обратную связь. Эти два блока для нас очень важны, будем их зашивать в диагностику.

— Есть ли связь между тематикой образования и эффективностью наставничества? Не секрет ведь, что гуманитарии лучше учат и вдохновляют, но у них матчасть потоньше. А технари, напротив, хуже облекают свой богатый практический опыт в слова…

— О, спасибо за гипотезу! Мы ее проверим в следующий раз. Целевых исследований на эту тему мы пока не проводили, но чисто на интуитивном уровне взаимосвязь, конечно, есть. Есть у нас в задумках проект с высоким исследовательским потенциалом: какой рынок студенчества дает нам кандидата с высокой эффективностью. Хотим это померить по сотрудникам периода адаптации — по их выходу на точку безубыточности, на точку окупаемости. Будем изучать, в какие сроки наши сотрудники выходят на самостоятельную работу, насколько успешно это происходит и какого профиля высшее образование этот человек получил. По предыдущим исследованиям мы сконцентрировались на определенных группах, на определенных вузах. Очень тесно работаем с Томском. Благо, что точки приложения кадровых ресурсов у нас разнообразны: технический блок, коммерческий блок, административный блок

— Вы сосредоточились на диджитализации работы с действующими сотрудниками и принятыми новичками. А задействованы ли эти технологии в наборе?

— Конечно. Просто я не стала на теме рекрутинга делать большую развертку, поскольку ее отлично осветила моя коллега, предыдущий спикер от «Мегафона». И логичнее было именно дополнить, а не повторять уже сказанное. Мы работаем на платформе EXPIRIUM, у нас диджитализирован отбор, работаем с воронкой подбора, с источниками подбора. Правда, эксклюзивных договоров с источниками подбора нет. Но и у коллег наших таким же образом дело обстоит — это свойственно рынку в целом. Да, конечно, это налагает некоторые сложности, не позволяет полностью отказаться от ручного труда, от ручной обработки. Заливка резюме все равно происходит практически вручную, хотя платформа EXPIRIUM хорошо проводит эти транзакции.

— Как вы относитесь к возрастным соискателям?

— Абсолютно позитивно и без предубеждений. В любом возрасте «жизнь только начинается». Она просто в своем многообразии раскрывается по-другому. Да, возможен стресс от первого погружения. Но когда человек видит, что рядом его ровесник виртуозно управляется с программами, это его мобилизует. У нас стимулирующий дух, он снимает у человека комплексы, скованность и опасение «не вписаться».

— Кто интереснее и ценнее для дела — старожил компании, прошедший ее матчасть с азов, или одаренный менеджер, которого «захантили» извне?

— Думаю, тут невозможен разделитель «или». Рекрутинг — это по определению процесс с внешним вектором, и карьерные эскалаторы у нас не только внутренние. Коммерческий директор макрорегиона Максим Соловьев — внутренний «продвиженец», директор макрорегиона Дмитрий Кромский — внешний, технический директор макрорегиона Евгений Картузов — внутренний, я, HR-директор макрорегиона, тоже извне. До того я работала в продуктовой рознице, в компании METRO. То есть пропорция равная. И очень много релокаций по России. На все свои корпоративные конференции мы стараемся приглашать внешних спикеров. В общем, с внешним миром мы дружим во всех смыслах.

— Каков сибирский трудовой темперамент на взгляд HR-специалиста?

— Замечательный! Сибиряков любят везде. Мы особенные по части того, что нас не нужно уговаривать. Специфика региона подспудно формирует в человеке привычку делать все наилучшим образом, с максимумом результативности. Такой здоровый перфекционизм. Который, наверное, обусловлен достаточно суровой средой. Да, современная Западная Сибирь — это уже не экстремальная зона выживания, но в культурном коде это серьезное отношение к задачам и действиям прошито достаточно крепко.

— TELE2 начинала как телефонный дискаунтер, пришедший потеснить гигантов телекома, а теперь она сама — компания-трендсеттер. Изменилось ли в ходе этой эволюции восприятие HR-политики?

— Не изменилось, это точно. Ценности мы не меняем, мы меняем подходы к рынку. Первооснова корпоративной культуры едина.

— Нет ли у TELE2 планов конвертировать свои HR-наработки и прочий багаж лайфхаков в коммерческий учебный продукт? Ну, чтобы в любом книжном магазине в отделе бизнес-литературы можно было купить какую-нибудь стильную «бизнес-библию» от TELE2…

— Да, понимаю, о чем речь. Пойти путем IKEA. Это дело точно не ближайшего будущего. Теоретически — почему бы и нет? Но точно не «послезавтра». Дело даже не в секретности. Просто наш принцип — выдавать уверенные, точные, доказательные решения к каждой проблеме. Каждое решение должно пройти период обкатки. Прежде чем оно станет лайфхаком на продажу, его эффективность должна быть проверена и доказана. Уровень эффективности, ситуативная вариабельность, побочные эффекты и издержки — все должно получить полную практическую референцию. У той же IKEA дистанция до «бизнес-библий» — лет 30-35, не меньше. В шестидесятые-семидесятые они были достаточно герметичны по части обнародованных наработок. Мы в России работаем 16 лет. Думаю, до наших книг о себе должно пройти еще годков 15-20.

Подготовил Игорь Смольников

Фото Игоря Смольникова