Шпет Елена Леонидовна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области Центр образования «Верх-тулинский»

Введение

Актуальность. Хорошо зная историю своего города, можно открыть для себя множество информации о людях, которые приложили все свои усилия в развитие предпринимательской деятельности в регионе. И вошли в историю выдающимися и прославившимися личностями.

Заниматься предпринимательством непросто, потому что эти люди каждый день подвергают себя риску и перегрузкой ответственности. Чтобы быть успешным в этой деятельности, нужно быть морально стрессоустойчивым и обладать сильными качествами характера. Чтобы понять, какие риски окружают предпринимателя, и какие трудности могут возникнуть при начинании своего дела, нужно изучить деятельность успешного предпринимателя. И в этом нам поможет биография экономических деятелей, где мы наглядно сможем сделать анализ предприятия.

Одними из таких инициаторов в промышленном деле были «Братья Ерофеевы».

Цель. Выявить личность предпринимателя в дореволюционное время.

Задачи. Моя задача подробно расписать и ознакомить с их вкладом и деятельностью в экономику с помощью своего эссе, предварительно собрав достоверную информацию.

Семья Ерофеевых занималась купеческой промышленностью и благотворительностью. Создавали акционерное общество, стремясь предотвратить банкротство и привлечь капиталы, но попав под уголовное дело, чудом избежали наказания. Они создали крупнейшие предприятия города: винокуренный, пивоваренный и маслобойный заводы, паровую мукомольную мельницу.

Основная информация была найдена в интернете на просторах городских сайтов Новосибирской области. Прежде чем войти в интернет я вцепилась в книжный источник записей истории Новосибирского района.

Основная часть

«Братья Ерофеевы»

Родоначальником купеческой династии Ерофеевых являлся Петр Ерофеев — крестьянин с. Зюзинского, ставший затем каинским мещанином. У него было четыре сына: Венедикт, Иван, Андрей и Капитон. После смерти отца его сыновья продолжали купеческую деятельность. Капитон и Андрей стали купцами позднее, чем Венедикт и Иван.

Деятельность Ивана Петровича и Венедикта Петровича Ерофеевых.

Иван Петрович уже 17 ноября 1879 г. получил свидетельство на право заниматься золотопромышленностью и горным промыслом в Алтайском округе. Занимался благотворительностью и был награжден за это орденом Святого Станислава 3 степени.

Ведущую роль в клане Ерофеевых играл Венедикт. В начало его деятельности в городе в основном процветала обрабатывающая промышленность, обеспечивающая население необходимыми жизненными благами. Самые большие денежные обороты Каинские купцы брали в двух крупных районах — Петропавловской и Михайловской ярмарках (около 250 тыс. рублей).

Ново-Троицкий винокуренный завод.

Так в Каинске и возникла фабричная индустрия в 80-х годах XIX в, благодаря Ерофеевым. Началом этого предприимчивого пути стал Ново-Троицкий винокуренный завод. На заводе имелся склад хлеба (в отличие от Европейской России в Сибири спирт изготавливали не из картофеля, а из пшеницы), дрожжевое, запасное, заторное, квасное, брагоперегонное, фильтрационное и ректификационное отделения. Кроме винокуренного, Венедикт Петрович построил Сергеевский пивоваренный завод и паровую крупчатную мельницу, великолепно вел торговлю водкой, керосином, чаем и сахаром.

Следом произошла монополизация торговли вино-водочными изделиями на территории Новосибирской области.Они имели оптовые винные и пивные склады в Каинске, Камне, Колывани, Каргате, Омске, Барнауле, Томске, Новониколаевске, Чумашине. Все они располагались в хороших домах, являвшихся собственностью Ерофеевых. В 1883-1890 гг. Ерофеевы контролировали всю продажу спиртных напитков в Карасукской волости и имели здесь 13 питейных заведений и ренсковый погреб.

Хозяйственное развитие в маслоделии.

Маслоделием увлекся Венедикт Ерофеев. Он выхлопотал участок земли около г. Каинска, вложил 5 тыс. руб. и создал образцовую Александрийскую сельскохозяйственную ферму, которой руководил его сын Сергей Венедиктович. На ферме он разместил конный завод, закупая за границей новое оборудование: три сенокосилки, трое конных граблей, жнейку, и уже в 1894 г. эта новая техника применялась в их хозяйстве. В это время такие усовершенствованные машины только начали использоваться в Сибири. Ферма стала ядром распространения нового опыта и в маслоделии. На ферме работал правительственный инструктор маслоделия и действовал паровой маслодельный завод, поэтому здесь, подобно сельскохозяйственным школам Ирбита, Тобольска, Томска, желающих обучали приемам ведения сельского хозяйства. Полный курс обучения длился три года. Кто приходил изучать только маслоделие, занимался лишь один год. За казенный счет на ферме обучалось только 10 человек, остальные платили по пять рублей в месяц, что довольно престижным в то время. Школа маслоделия, основанная Ерофеевым, сохранилась до наших дней.

Политическое вмешательство с целью увеличения продаж.

В 1886 г. увеличился спрос на продукцию земледелия и животноводства, являвшихся основными отраслями хозяйства Каинского уезда. 12 июля городской голова Ерофеев уже поднял в думе вопрос об открытии в Каинске пятидневной ярмарки, начиная со дня Вознесения. Городская дума поддержала Ерофеева, и 22 июля он подал прошение об открытии ярмарки в губернское управление. Решение Думы вызвало возражения крестьянского начальника. Он доказывал, что устройство новой ярмарки подорвет экономическое значение уже существующих Троицкой ярмарки.

Чтобы добиться разрешения на открытие ярмарки, Ерофеев собрал всех каинских купцов. Они заявили, что Троицкая ярмарка проходит на пять, а Девятинская — на 12 дней раньше Вознесенской, и дали подписку о том, что будут торговать на всех ярмарках. Купцы организованно и аргументировано добились своего и Вознесенская ярмарка начала функционировать.

Активное участие в благотворительности

Как и многие сибирские купцы, братья Ерофеевы занимались благотворительностью. И снова ведущую роль в предпринимательской активности занял Венедикт Петрович. В течение 25 лет он возглавлял попечительный совет при Каинской женской прогимназии. На свои средства для прогимназии он построил каменный дом, постоянно выделял деньги на ее содержание и на помощь бедным гимназисткам. Вместе с купцом Р. В. Волковым в 90-х гг. он построил при женской прогимназии прекрасную домовую церковь.

Во время голода 1891 —1892 гг. Венедикт Ерофеев продавал хлеб по сниженным ценам и внес 2 тыс. руб. в городскую кассу. Он также жертвовал деньги в фонд Александра III на строительство церквей и школ, и на его средства возвели две церкви в Каинском уезде.

Ивана Ерофеева 4 июля 1886 г. наградили орденом Святого Станислава 3 степени за военные подвиги и гражданские благотворительные деяния.

Занимаясь благотворительностью, семья Ерофеевых, повышала свою репутацию и авторитет среди конкурентов, внушала доверие своих потребителей.

Уголовное дело за попытку привлечь капиталы

Стремясь предотвратить банкротство и привлечь капиталы, Сергей Венедиктович (сын Венедикта Ерофеева) решил создать акционерное общество, хотя на это у него уже не было средств. Устав Ерофеевского акционерного общества был составлен весьма сомнительно, суть его заключалась в том, чтобы сохранить бизнес Ерофеевых, скрыть отсутствие средств и привлечь новые капиталы.

Согласно уставу Сергей Венедиктович должен был передать акционерному обществу все свое имущество: винокуренный, пивоваренный и маслодельный заводы, все дома, все земли. Но при открытии общества стоимость имущества завысили, а долги определили минимальными. Но все же 3 мая 1902 г. и власти утвердили устав Ерофеевского акционерного общества и в этом же году его опубликовали.

После смерти Сергея Ерофеева акционерное общество прекратило торгово-промышленные операции, разорив кредиторов. Кредиторы не получили свою долю, имущество Ерофеевых не было передано акционерному обществу.

Жалоб от разъяренных кредиторов было не избежать. Прокурор Томского окружного суда возбудил уголовное дело против Ерофеевых. В июне 1904 г. в Министерство финансов поступила жалоба каинского купца Митрохина. Он обвинял Ерофеевых в мошенничестве. Создание акционерного общества они использовали для получения обманным путем кредитов. Митрохин просил взыскать 5 тыс. руб., занятых у него С. В. Ерофеевым от имени акционерного общества. Личность купца вызвала доверие властей, поэтому министерство финансов дало указание Томской казенной палате проверить достоверность фактов, изложенных в жалобе. Адвокат, разгребающий это дело, цветистыми фразами изложил настоящее печальное положение разоренного торгового дома Братьев Ерофеев. Ему удалось и доказать, что действия по организации акционерного общества носили, неблаговидный, а даже и прямо мошеннический характер. По имеющимся данным ему удалось и закрыть дело. Собрав акционерное общество, московский адвокат постановил, что в виду смерти главного акционера оно просит Министерство финансов изъять соответствующее количество акций. А следом пристал его несостоятельным, при котором кредиторы не в праве получить назад свои деньги. 2 декабря 1904 г. Томский окружной суд, отметив, что имущество торгового дома не было передано акционерному обществу, а посему Сергей Ерофеев имел полное право его продавать, постановил, что в его действиях не было уголовного преступления.

Адвокат всеми своими силами и опытом пытался помочь Ерофеевым, оставшихся без кормильца. Получив доверенность от жены Сергея Ерофеева, он начал хлопотать об утверждении ее в правах наследства, а затем о продаже торгового дома. Покупатель возьмет на себя все расходы по передаче имущества, выдаст первоначально 50 тыс. руб., а остальные деньги будет выплачивать ежегодно с процентами. Уплату ежегодных взносов он обеспечит закладными на имущество. На месте торгового дома «Братья Ерофеевы» вырастет новое «Западно-Сибирское акционерное общество» Когда предприниматель Нератов заявил о желании арендовать торговый дом, дело окончательно закрыли.

Ерофеевы не только избежали наказания, но и получили определенную плату за фирму. Уже в 1907 г. Евдокия Ивановна Ерофеева вновь имела магазин, торговавший мануфактурой. Как дальше развивался магазин Евдокии Ерофеевой мне неизвестно. Впрочем, винокуренный завод существует посей день и принадлежит «Акционерному обществу Мариинского винокуренного завода», образованному московскими капиталистами.

Заключение

Анализируя семью Ерофеевых, можно заметить, что не каждый человек может быть наделен предпринимательскими способностями. Из четырех сыновей Петра Ерофеева большую активность в продолжение купеческого дела отца проявляли Иван и Венедикт. Однако Венедикт Ерофеев среди своих четырех братьев сильно выделялся, так как именно он был создателем крупнейших предприятий города: винокуренного, пивоваренного и маслобойного завода. Управление которыми в дальнейшем досталось его сыну. Но Сергей Ерофеев чуть не стал банкротом. И, пытаясь все отрегулировать в промышленное русло, с помощью своего акционерного общества, чуть не потерял все имущество и заслуги Ерофеевых. Предпринимательство представляет собой большой риск, потому что всегда найдутся трудности в реализации и в улучшении предприятия. Семья Ерофеевых не было бедной в начале своего пути, но и не была финансово устойчивой. Качества, которые помогли Венедикту Ерофееву вступить в ряды общественных деятелей: инициацивность, готовность принять на себя ответственность, умение планировать свои действия наперед, держать эмоции под холодным контролем, лидерство, материальная заинтересованность и немного везения.

Предпринимателю для привлечения клиентов и повышению продаж необходимо повышать свою авторитетность. Занятие благотворительностью в помощи начинающим деятелям, помогают повысить хороший отзыв именно о той компании, которая вложилась и покажет проявление вашей лояльности по отношению к клиентам.

Благодаря таким людям, как предприниматели наше общество промышленно развивается. Появляется не только доступная возможность приобрести материальные блага, но и улучшается качество жизни, повышается уровень урбанизации для дальнейшего процветания общества.

Согласитесь, исходя из вышесказанного, можно подытожить такой фразой: «Если человек хочет, то он делает». Делает не опираясь ни на что и ни на кого. Еще одна черта самодостаточности.