Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Стратегическая трансформация

— Евгений Валерьевич, каким был 2025 год для ГК «Виват! Девелопмент» — годом выполнения планов, адаптации к новой реальности или годом прорыва?

— 2025 год для ГК «Виват! Девелопмент» был, безусловно, непростым, но чрезвычайно насыщенным и судьбоносным. Он объединил все три характеристики. Мы не только адаптировались, но и использовали адаптацию как платформу для прорыва. А это позволило компании выполнить стратегические планы.

Ключевым событием, заложившим фундамент для масштабирования, стал ребрендинг. Переход от ГК «СибСервисСтройРеконструкция» (ГК «СССР») к ГК «Виват! Девелопмент» — это качественно новый этап. Мы выросли из формата «реконструкции и сервиса» в зрелую девелоперскую структуру. И новое имя отражает наши амбиции.

На операционном уровне в 2025 году успешно стартовали с продажами финального дома в концептуальном проекте ЖК «Виват! Знаменский» в районе станции метро «Золотая Нива». Это подтвердило, что наша ставка на продуманную концепцию и качество оправдала себя.

Конечно, были и вызовы, общие для всего рынка — волатильность ключевой ставки. Но, благодаря сильной команде, мы оперативно перестраивали процессы и сохранили темпы.

Ценностно–ориентированный девелопмент

— А что послужило ключевой причиной для решения о ребрендинге именно сейчас?

— Это решение не было спонтанным или продиктованным только внешней конъюнктурой. Оно стало закономерным и осознанным шагом, который завершил новый стратегический цикл развития компании.

Главным триггером стала внутренняя эволюция: компания переросла прежний формат, превратившись в зрелую девелоперскую структуру с новыми масштабами и концепциями. Старое название уже не отражало ее сути.

Название «Виват! Девелопмент» — не просто смена вывески. Это знак повышения планки и амбиций, который несет посыл, нацеленный на прорыв и развитие.

— Изменилась ли стратегия компании после ребрендинга?

— Ребрендинг стал тем самым инструментом, который позволил привести внешнее позиционирование компании в полное соответствие с ее внутренней зрелостью и долгосрочными целями.

Стратегия компании эволюционировала, получив более глубокую смысловую фокусировку. От операционной модели строительства, заключавшейся в простом возведении квадратных метров, мы перешли к ценностно-ориентированному девелопменту. В его основе лежат семейные ценности и забота о людях — они реализуются через формирование образа жизни в нашем продукте, который вмещает в себя дизайнерские решения, продуманные планировки, безопасные пространства и добрососедскую атмосферу. Во взаимодействии с партнерами наш приоритет — это долгосрочные отношения, качество работы и гарантия. Эти принципы отражают наши корпоративные ценности: Честь, Слово, Доброта.

Преемственность в развитии

— Какие элементы ГК «СССР» были принципиально важны, чтобы сохранить их в ГК «Виват! Девелопмент»?

— Можно с уверенностью сказать, что ГК «Виват! Девелопмент» — это новый этап развития ГК «СССР» с прежним фундаментом ценностей и компетенциями в области социальных проектов. Для нас принципиально важно сохранить репутацию социально ответственной компании, которая с честью выполняет свои обязательства.

Во–первых, для нас принципиально важно сохранить богатый опыт социально ориентированного девелопмента, примером которого является успешное участие в программах расселения ветхого жилья. Этот опыт — доказательство умения работать со сложными социальными задачами.

Во–вторых, остается неизменной наша культурно–историческая и благотворительная миссия. Мы продолжаем сотрудничать с фондом «ВЕХИ» для реализации исторических проектов: издание книг, создание фильмов о знаменитых сибиряках. Также наша компания сохраняет многолетние традиции оказания помощи Русской православной церкви, включая участие в программе строительства храмовых объектов и возведения часовен. На всех наших объектах мы возводим часовни — как символ мира и добра.

В–третьих, мы полностью сохранили репутацию надежной компании, способной сдержать слово. Наша способность выполнять сложные обязательства в любых условиях — это краеугольный камень доверия, который создавался десятилетиями.

Вызовы интеграции

— Ваши проекты расположены в разных районах Новосибирска. С какими специфическими вызовами, связанными с интеграцией в существующую городскую среду, вы столкнулись в 2025 году?

​— Действительно, процесс интеграции новых проектов в сложившуюся городскую среду всегда сопряжен с рядом специфических вызовов. Очень часто на первый план выходят инфраструктурные ограничения: во многих освоенных районах города существующие сети теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также социальная инфраструктура близки к исчерпанию своей пропускной способности. Например, интеграция нашего нового ЖК «Знаменский» в районе станции метро «Золотая Нива» потребовала тонкой работы по переподключению к существующим сетям без ущерба для уже живущих граждан.

Кроме того, важна архитектурно–градостроительная интеграция. Наша задача заключается не только в соблюдении нормативов, но и в бережном, осмысленном встраивании современной застройки в существующий визуальный ландшафт и социальную ткань района, чтобы избежать эффекта чужеродного объекта.

Решение этих задач начинается с внутренней экспертизы. Мы придаем принципиальное значение выверенной работе нашего архитектурно–проектного бюро. Наши архитекторы и проектировщики проводят детальный анализ городской среды, чтобы обеспечить максимальную гармонию новых проектов с окружающей застройкой, сохраняя при этом высокие стандарты современного девелопмента.

— Как диалог с городскими властями помогает решить проблемы, возникающие у девелоперов?

— Именно партнерство между застройщиком и муниципалитетом позволяет нам не просто строить, но и создавать комфортную и устойчивую городскую среду. Без конструктивного диалога преодолеть любые вызовы было бы невозможно. Наша компания высоко ценит проактивную позицию и встречное движение со стороны мэрии города Новосибирска и профильных департаментов. Городские власти тоже понимают стратегическую роль компании в развитии территорий и демонстрируют готовность к совместному поиску решений. Мы также получаем поддержку в реализации концептуальных архитектурных решений, которые были признаны улучшающими качество городской среды.

Социальная миссия

— Ваша компания участвует в программе расселения ветхого жилья. Можно ли назвать этот опыт положительным и все ли вас устраивает в этой работе?

— Опыт ГК «Виват! Девелопмент» в программах расселения ветхого жилья можно назвать не просто положительным, а стратегически важным и успешным. За более чем десятилетие работы мы расселили свыше 1000 семей (более 2 000 человек), снесли 70 аварийных домов в разных районах Новосибирска и способствовали появлению новых, современных микрорайонов. Это дало значительный социальный и градостроительный эффект.

Разумеется, в такой комплексной работе есть и нюансы. Ключевым вызовом было построение доверия с жителями, что требовало индивидуального, максимально прозрачного подхода к каждой семье. Другим аспектом является строгий многоуровневый контроль со стороны государства: хоть это и усложняет выполнение контракта с точки зрения сроков и документации, мы полностью поддерживаем и соблюдаем эти требования, понимая их необходимость для защиты интересов города и его жителей.

В целом, мы полностью удовлетворены результатами. Этот опыт фундаментально обогатил нашу экспертизу в реализации социально значимых проектов, закрепив понимание, что успех измеряется не только квадратными метрами, но и качеством жизни людей и улучшением городской среды. И мы этим гордимся.

— Сегодня девелоперам приходится конкурировать не только за покупателя, но и за лучших специалистов. Как вы решаете этот вопрос?

— Да, в современном девелопменте конкуренция за квалифицированных специалистов столь же интенсивна, как и за земельные участки или покупателей. Наша стратегия основана на двух принципах: обеспечении стабильности ядра и стратегическом усилении команды. Главный актив — сплоченный коллектив с низкой текучестью. Многие работают в компании 10–20 лет, а некоторые специалисты — более 20. Такая глубина опыта и преемственность знаний создают уникальную экспертизу, которая критически важна для реализации масштабных девелоперских проектов.

Одновременно мы активно привлекаем высококлассных специалистов с рынка, чтобы привнести новый опыт, инновационные методы работы и новые компетенции. Такой подход обеспечивает полную комплектацию штата, дает нам стратегическую устойчивость и позволяет уверенно решать любые операционные и стратегические задачи.

Гибкость как ответ рынку

— В 2025–м рынок требовал от застройщиков гибкости. Как изменились подходы к продажам, ипотечным программам и сервису для покупателей в ГК «Виват! Девелопмент»?

— Да, в условиях высокой волатильности ключевой ставки и регулярных изменений в ипотечном регулировании мы провели глубокую трансформацию своих коммерческих подходов. В 2025 году перешли от универсальных предложений к гибкой и персонализированной стратегии.

Например, внедрили динамическое ценообразование, чтобы оперативно реагировать на рынок. Теперь покупателям доступны гибридные схемы, включая расширенные рассрочки от застройщика и программы софинансирования ставки для снижения платежа в первые годы.

Кроме того, нами адаптированы ипотечные программы: усилена работа с банками, чтобы оперативно предлагать клиентам лучшие условия по семейной, IT–ипотеке, тем самым помогая зафиксировать выгодные условия на период строительства.

Что касается сервиса для покупателей, он стал более консультативным. Наши специалисты теперь помогают не просто выбрать квартиру, но и подобрать индивидуальное финансовое решение, оптимальное в текущих условиях.

От дома к кварталу. Формирование комьюнити

— Евгений Валерьевич, какие работы по благоустройству, созданию инфраструктуры или комьюнити–событий были реализованы в 2025 году?

— Ключевым примером нашей работы в уходящем году стала реализация и развитие концепции ЖК «Виват! Знаменский». Этот проект показывает качественный переход нашей компании к новым подходам формирования конечного продукта нашего труда для потребителя. Проектом мы реализовали комплексное благоустройство территории на площади более 2 гектаров. Это включает в себя не просто озеленение, а продуманное ландшафтное проектирование от профессиональных дизайнеров, обеспечивающее зонирование, безопасность (огороженная территория квартала) и максимальную функциональность для всех возрастных групп.

ЖК «Виват! Знаменский» — это завершающий элемент крупного и концептуального квартала, что гарантирует его жителям полное окружение уже сложившейся социальной и коммерческой инфраструктурой.

Проект расположен в завидной локации, рядом со станцией метро «Золотая Нива», а также в пешей доступности от школ, детских садов и университета, что является нашим преимуществом в условиях дефицита социальной инфраструктуры в городе.

Кроме того, в 2025 году мы совершили прорыв в области социальной инфраструктуры и брендинга через партнерство. Мы заключили партнерское соглашение с легендарным волейбольным клубом «Локомотив Новосибирск». Это не спонсорство, а стратегическое партнерство брендов, направленное на продвижение семейных ценностей и здорового образа жизни, которые являются основой нашей корпоративной философии.

Теперь талисман команды — Локос — стал нашим корпоративным амбассадором, и на его экипировке присутствует символика «Виват! Девелопмент».

Мы активно используем это партнерство для организации комьюнити–мероприятий для жителей. Например, на жилмассиве Тихвинский был успешно проведен День строителя, где Локос принял участие, что позволило укрепить добрососедские отношения и создать положительный эмоциональный фон среди жителей наших кварталов.

Таким образом, развитие наших проектов в 2025 году характеризовалось концептуальностью продукта и углублением социальной интеграции через стратегические партнерства.

— В проекте «Виват! Знаменский» ведется строительство завершающего дома. Означает ли это, что в 2026 году компания готовится представить принципиально новый проект или выйти в новую локацию?

— Наша компания обладает значительным земельным ресурсом для развития. В следующем году мы действительно планируем начать реализацию новых проектов в нескольких локациях. Однако подробности пока сохраним в тайне. В скором времени обязательно всех порадуем анонсом.

В заключение нашего продуктивного разговора я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы, как и положено в преддверии праздников, обратиться к вам с самыми теплыми пожеланиями. ​От себя лично и от всей команды ГК «Виват! Девелопмент» я хочу искренне поздравить вас с наступающим Новым годом! ​Пусть 2006–й станет годом прорыва для ваших личных и профессиональных начинаний. Желаем процветания вашему бизнесу, устойчивости на рынке и реализации самых амбициозных планов. ​И, конечно же, самое главное — желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла. ​Спасибо за содержательную беседу!

ГК «Виват! Девелопмент»:

отдел продаж ул. Добролюбова 162/1;

тел. +7 (383) 285-52-84

VIVAT CITY

Застройщик: ООО «ИНВЕСТТЭК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф