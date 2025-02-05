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Ежедневный бонус: новосибирцы выбирают квартиры у реки рядом с бором

  • 05/02/2025, 12:55
Ежедневный бонус: новосибирцы выбирают квартиры у реки рядом с бором
При выборе квартала для жизни для многих новосибирцев важно, чтобы рядом был парк, лес, а в лучшем случае еще и река или озеро, отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

— Люди сразу представляют открывающиеся возможности: пробежки по парку, прогулки с детьми, лыжные походы или пикники на берегу, — пояснили в компании.

Жить рядом с сосновым бором и дышать чистым, бодрящим хвойным воздухом — один из плюсов для жителей квартала «Сосновый бор».

По данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян хотели бы жить возле парка или леса это одно из самых распространенных и важных пожеланий. Считается, что люди, живущие рядом с зелеными зонами, чувствуют себя гораздо лучше и более довольны жизнью, чем остальные.

В ассортименте ГК «Расцветай» есть несколько проектов, где комфорт нового квартала сочетается с зеленым окружением. Яркий пример — квартал «Сосновый бор» в пригороде Новосибирска — живописном поселке Кудряшовский.

Ежедневный бонус: новосибирцы выбирают квартиры у реки рядом с бором

Подъездные холлы квартала «Сосновый бор»

Здесь все почти как в городе и даже лучше — природное окружение квартала дополнено социальной инфраструктурой. Сетевые супермаркеты, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов, школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский» — все неподалеку от дома. Недавно в поселке построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом «Сосновый бор» — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда примерно за полчаса можно доехать до станции метро «Площадь Маркса».

Ежедневный бонус: новосибирцы выбирают квартиры у реки рядом с бором

Рядом с кварталом «Сосновый бор» — благоустроенная набережная с выходом на пляж.

Одно из главных достоинств квартала — локация, где придомовая территория плавно переходит в набережную, приблизительно в пяти минутах от подъезда — пляж, а воздух наполнен ароматом свежей хвои.

— Квартиры в «Сосновом бору» из-за удобной транспортной развязки покупают те, кто работает в левобережье, а благоприятная экология, школа с кадетским классом и большой выбор возможностей для развития детей во дворце спорта «Кудряшовский» делают квартал хорошим выбором для семей с детьми, — рассказали в ГК «Расцветай». — Еще один сценарий, популярный среди покупателей, — приобретение квартиры в «Сосновом бору» для родителей. Здесь неподалеку лес и река, где можно совершать ежедневные прогулки, рядом — новая амбулатория, магазины и аптеки. Сюда хорошо приезжать на выходные к бабушке с дедушкой как в курортную зону, и при этом нет хлопот с содержанием дачи или частного дома.

В квартале «Сосновый бор» можно купить квартиру с ремонтом под ключ в сданном доме и сразу переехать.

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
п. Кудряшовский,
ул. Береговая, 1/1
гкрасцветай.рф
VK
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирка надежный застройщик квартиры от застройщика


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