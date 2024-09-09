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Где предприниматели оформляют кредиты равные ключевой ставке

  • 09/09/2024, 08:00
В условиях перегрева экономики, предприниматели ищут возможности для финансирования, но многие банки продолжают повышать ставки. Понимая потребности бизнеса, Банк «Левобережный» разработал специальную программу кредитования, когда ставка равна ключевой.

Где предприниматели оформляют кредиты равные ключевой ставкеИП и юридические лица могут оформить кредит от 3 до 60 млн рублей* дистанционно и на любые бизнес-цели — пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в другом банке.

«В текущей экономической ситуации сложно развивать бизнес. Чтобы сохранить возможность для развития, мы держим ставки по кредитам на уровне ключевой, предоставляем возможность отсрочки погашения основного долга и выбора формы выдачи кредита. Человеку нужен человек, и мы это понимаем, поэтому за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который находится на связи в любое время, консультирует и помогает решить возникающие вопросы», — прокомментировала Елена Севостьянова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Успейте воспользоваться предложением до конца года. Чтобы оформить кредит, не обязательно ехать в офис банка — просто подайте заявку дистанционно. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Вопросы можно задать специалистам контакт-центра по бесплатному номеру телефона 8-800-3333-555.

*Акция действует для ИП и ЮЛ. Сумма кредита от 3 до 60 млн ₽. Максимальный срок до 18 мес. Минимальный срок не ограничен. Эффективная процентная ставка по кредиту 22,85% годовых. Процентная ставка равна ключевой ставке, установленной Центробанком на момент оформления кредита. Обязательное условие: недвижимость — не менее 50% в структуре залога (жилая/коммерческая/производственная). Может быть не обеспечено залогом не более 5 млн ₽., но не более 50%. Комиссия за выдачу — 6% от суммы кредита/лимита: до выдачи кредита — 1%, оставшиеся 5% — ежемесячно равными частями в течении 12 месяцев после выдачи кредита. Срок действия акции: со 02.09.2024-31.12.2024 г. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредитования в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru

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Реклама. Рекламодатель: Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 5404154492

Фото: istockphoto.com/Автор: dusanpetkovic

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты для бизнеса Банк Левобережный


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