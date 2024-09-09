Где предприниматели оформляют кредиты равные ключевой ставке

ИП и юридические лица могут оформить кредит от 3 до 60 млн рублей* дистанционно и на любые бизнес-цели — пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в другом банке.

«В текущей экономической ситуации сложно развивать бизнес. Чтобы сохранить возможность для развития, мы держим ставки по кредитам на уровне ключевой, предоставляем возможность отсрочки погашения основного долга и выбора формы выдачи кредита. Человеку нужен человек, и мы это понимаем, поэтому за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который находится на связи в любое время, консультирует и помогает решить возникающие вопросы», — прокомментировала Елена Севостьянова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Успейте воспользоваться предложением до конца года. Чтобы оформить кредит, не обязательно ехать в офис банка — просто подайте заявку дистанционно. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Вопросы можно задать специалистам контакт-центра по бесплатному номеру телефона 8-800-3333-555.

*Акция действует для ИП и ЮЛ. Сумма кредита от 3 до 60 млн ₽. Максимальный срок до 18 мес. Минимальный срок не ограничен. Эффективная процентная ставка по кредиту 22,85% годовых. Процентная ставка равна ключевой ставке, установленной Центробанком на момент оформления кредита. Обязательное условие: недвижимость — не менее 50% в структуре залога (жилая/коммерческая/производственная). Может быть не обеспечено залогом не более 5 млн ₽., но не более 50%. Комиссия за выдачу — 6% от суммы кредита/лимита: до выдачи кредита — 1%, оставшиеся 5% — ежемесячно равными частями в течении 12 месяцев после выдачи кредита. Срок действия акции: со 02.09.2024-31.12.2024 г. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредитования в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru.