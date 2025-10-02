Герман Греф, Дмитрий Чернышенко и Кристина Кострома оценили потенциал технологических стартапов в рамках выставки на Moscow Startup Summit

В рамках международного Moscow Startup Summit Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома — посетили выставку технологических решений, где представлено 60 стендов стартапов. Участие приняли 41 команда из России и 19 стартапов из 12 зарубежных стран, включая Бразилию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Францию.

Гости ознакомились с рядом наиболее перспективных проектов, которые несут пользу людям, бизнесу и городу.

Так, стартап InBoost позволяет почти вдвое сократить затраты на работу с искусственным интеллектом и быстрее выводить новые продукты на рынок. Photonica из Санкт-Петербурга развивает фотонику и дисплеи нового поколения — её голографические экраны и очки дополненной реальности открывают возможности для образования, медицины и индустрии развлечений, а установки нано-импринт литографии применимы в микроэлектронике. Стартап «Геофотоника» работает над созданием системы спутниковой связи нового поколения: она позволит получать интернет-сигнал прямо на устройство без дополнительного оборудования и при этом снизит энергопотребление вдвое, что особенно важно для массового доступа к связи.

Пользу для городской среды и инфраструктуры демонстрируют другие российские команды. Биотех-стартап «Микокарст» нашёл способ «самозалечивания» каменных конструкций с помощью спор грибов, что продлевает жизнь памятников и зданий. Компания «СВЕРХ» представила автономные микродроны, которые проводят инвентаризацию на складах без участия операторов и помогают бизнесу экономить ресурсы. «Тьюбот» показал роботизированные комплексы для диагностики трубопроводов, повышающие безопасность. Hemotech—ai разрабатывает неинвазивный глюкометр на базе нейросетей, облегчая жизнь пациентам и врачам.

Сильные примеры продемонстрировали и международные участники. Бразильская компания SciCrop показала AI-платформу для агробизнеса, которая прогнозирует урожайность и оптимизирует логистику, при этом обеспечивая полный суверенитет данных. Индийский стартап Alchemyst AI предложил инфраструктурную платформу для мультиагентных AI-систем, решающую проблему «амнезии» больших языковых моделей — ее уже используют международные корпорации. Другая индийская компания — Satleo — разработала технологию «теплового интеллекта», позволяющую в 25 раз повысить точность мониторинга Земли из космоса и отслеживать утечки нефти и газа, пожары и выбросы парниковых газов. А Assessli из Калькутты создала проприетарную «большую поведенческую модель», которая объединяет миллионы параметров для гипер-персонализации в медицине, образовании и финансах.

Международный саммит в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит 1–2 октября на территории СберСити. Организаторы — Сбер и Правительство Москвы.