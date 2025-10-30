ГигаЧат продолжает развивать свои возможности

Функция доступна в бета-режиме в веб-версии, а также для пользователей приложения на Android.
Вместо простого ввода запросов, обновленная опция создает полноценный диалог, позволяя обсуждать текущие задачи, готовиться к выступлениям или непринужденно беседовать на разные темы. Пользователь может выбрать мужской или женский голос, прерывать модель во время разговора, а также получить текстовую запись беседы после ее завершения.
ГигаЧат, разработанный Сбером, – это бесплатная нейросеть, которая занимается поиском и упорядочиванием данных, анализирует документы, осуществляет перевод текстов и генерирует разнообразный, высококачественный контент, включая тексты, открытки, видеоролики и даже музыкальные произведения. Помимо этого, ГигаЧат станет надежным помощником в подготовке презентаций. Нейросеть соберет необходимый материал, преобразует его в лаконичные тезисы, разработает структуру презентации, распределит контент по слайдам и создаст уникальные иллюстрации.
Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети ГигаЧат доступны в базе знаний.
Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк
Фото: freepik.com/Автор: freepik
