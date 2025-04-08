ГК «Расцветай»: новая квартира по новой цене!*

Только в апреле действуют специальные цены и условия на квартиры: в кварталах «Расцветай на Красном», «На Игарской», «Сосновый бор», «Цветной Бульвар», «Расцветай на Зорге», «Расцветай на Бугринской роще» и в эко-квартале «На Кедровой»:

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*Пул квартир из проектов: эко-квартал «На Кедровой», квартал «На Игарской», квартал «Цветной Бульвар», «Расцветай на Бугринской роще», «Расцветай на Красном», квартал «Сосновый бор», «Расцветай на Зорге». Срок акции: с 01.04 по 30.04.2025 года. Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и др.

** Стоимость действительна на момент публикации. Квартал «Сосновый бор». Специальная цена действует до 30.04.2025 года.

Застройщики: ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ Аквамарин», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Стройтех», ООО «СЗ «Антей». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф.

Подробности уточняйте по тел: 255 88 22