ГК «Расцветай» предлагает выгодные условия на покупку готовой квартиры

Специальное предложение действует на квартиры в кварталах «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор» и «На Игарской».

В большинстве случаев фактор, который осложняет решение о покупке квартиры в новостройке, состоит в том, что период, пока дом строится и квартира ремонтируется, обычно составляет 1,5-2 года. В это время семье необходимо нести затраты и на оплату ипотеки, и на ремонт, и на содержание старого жилья. Такой сценарий резко нагружает бюджет семьи. Возможность сократить период пиковой нагрузки на бюджет — купить уже готовую квартиру в новостройке.

Кварталы «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» расположены в Кировском районе. Это активно развивающаяся локация, которая может похвастаться сложившейся инфраструктурой: школы и садики, поликлиники, супермаркеты, предприятия сферы услуг и зоны отдыха — все в шаговой доступности.

Любители правого берега по достоинству оценят квартал «На Игарской». Он возводится по принципу «город в городе»: на территории в 17 га предусмотрена вся внутренняя инфраструктура и дворы-парки.

Тем, кто хочет жить в комфортных городских условиях вблизи леса и реки, понравится «Сосновый бор». Квартал расположен в рекреационной локации, сочетающей возможности для отдыха и оздоровления с привычным удобством городской жизни, в пригороде Новосибирска — поселке Кудряшовский.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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