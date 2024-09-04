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ГК «Расцветай» предлагает выгодные условия на покупку готовой квартиры

  • 04/09/2024, 13:45
ГК «Расцветай» предлагает выгодные условия на покупку готовой квартиры
Квартиры в сданных домах ГК «Расцветай» можно приобрести в ипотеку со ставкой (ПСК: 21,9% до 23,8%) 9%*.

Специальное предложение действует на квартиры в кварталах «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор» и «На Игарской».

В большинстве случаев фактор, который осложняет решение о покупке квартиры в новостройке, состоит в том, что период, пока дом строится и квартира ремонтируется, обычно составляет 1,5-2 года. В это время семье необходимо нести затраты и на оплату ипотеки, и на ремонт, и на содержание старого жилья. Такой сценарий резко нагружает бюджет семьи. Возможность сократить период пиковой нагрузки на бюджет — купить уже готовую квартиру в новостройке.

ГК «Расцветай» предлагает выгодные условия на покупку готовой квартиры

Придомовая территория квартала «Цветной бульвар».

Кварталы «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» расположены в Кировском районе. Это активно развивающаяся локация, которая может похвастаться сложившейся инфраструктурой: школы и садики, поликлиники, супермаркеты, предприятия сферы услуг и зоны отдыха — все в шаговой доступности.

Любители правого берега по достоинству оценят квартал «На Игарской». Он возводится по принципу «город в городе»: на территории в 17 га предусмотрена вся внутренняя инфраструктура и дворы-парки.

Тем, кто хочет жить в комфортных городских условиях вблизи леса и реки, понравится «Сосновый бор». Квартал расположен в рекреационной локации, сочетающей возможности для отдыха и оздоровления с привычным удобством городской жизни, в пригороде Новосибирска — поселке Кудряшовский.

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
гкрасцветай.рф
VK
Телеграм-канал

*Подробности по телефону 255-00-83. Полная стоимость кредита: 21,9 – 23,8%. Ставка 9% действует 3 года. Далее будет ставка, действующая в банке. При условии страхования жизни и имущества АО «Альфа-Банк». Сумма кредита — от 300 тысяч до 5 млн рублей, сроком до 30 лет. Первоначальный взнос 20,1% от стоимости квартиры. Предложение не суммируется с другими акциями и скидками. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях — на https://alfabank.ru/. Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 года. АО «Альфа-Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Срок действия акции — до 31 сентября 2024 года.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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