Рекламодателям

ГК «Расцветай» раздвигает границы социально ориентированного бизнеса

  • 25/11/2025, 14:12
ГК «Расцветай» раздвигает границы социально ориентированного бизнеса
Известный застройщик реализует строительные проекты не только в нашей области, но и по всей стране

Многие компании, выстраивая отношения с местными властями, готовы спонсировать локальные муниципальные мероприятия. А если компания крупная, то зачастую речь идет еще и о благотворительности — поддержке социальных учреждений, местных спортивных команд или общественных организаций. Масштабно же на развитие территории присутствия работают единицы. Тем более впечатляющ новосибирский пример — ГК «Расцветай».

Известный застройщик реализует строительные проекты не только в нашей области, но и по всей стране. Однако именно в родном регионе «Расцветай» дает старт инициативам, благодаря которым Новосибирская область звучит не только на всероссийском уровне, но и за рубежом.

«Расцветай», как и многие другие компании, с первых дней оказывает поддержку нашим воинам, отстаивающим интересы России в зоне СВО. В частности, является инициатором создания и ключевым партнером фонда «К Победе вместе». Компания регулярно перечисляет средства в счет фонда. За все время его деятельности на фронт и в прифронтовые зоны ушли 95 фур — более 1900 тонн грузов: вещи первой необходимости, технические средства для различных подразделений, аппаратура для госпиталей и многое другое, включая посылки для бойцов от их родственников.

Вся эта помощь, безусловно, важна, однако «Расцветай» пошел дальше, вложившись сразу в два проекта. Речь идет об открытии Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая сталь», а также Центра патриотической песни «Расцветай, страна родная».

Инструкторы «Живой стали» самым активным образом работают со школьниками Новосибирска и сельских районов области, устраивая различные соревнования, а также проводят занятия на своем полигоне в Мошковском районе. Там ребят знакомят с многообразием беспилотных летательных аппаратов, их использованием в зоне СВО и в мирных целях, а также со стрелковым оружием, дают возможность получить опыт управления первым и стрельбы из второго.

А для талантливых бойцов, прошедших СВО, «Расцветай» инициировал песенный проект: в Центре патриотической песни с ребятами занимаются профессионалы, которые пишут совершенно новые песни о России специально под них, помогают записать студийный вариант, проработать сценический образ и подготовиться к выступлению.

Специальная военная операция, безусловно, находится на самом верху списка государственных приоритетов, и компании, которые в качестве социальной повестки реализуют проекты, направленные на консолидацию общества в условиях СВО, можно без всяких преувеличений назвать выходящими за границы привычного социально ориентированного бизнеса. Но «Расцветай» пошел еще дальше: благодаря его международному проекту — Центру народной дипломатии (ЦНД) — Новосибирск заявил о себе в качестве одного из лидеров продвижения российского образования за рубежом и развития российско-африканских отношений в целом.

Не так давно губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что именно в результате деятельности Центра народной дипломатии участие представительных делегаций из Африки в рамках Международного форума «Технопром» становится традиционным. В прошлом году в форуме принимал участие министр образования Мали, в этом — министр по специальным проектам из Ганы. Кроме того, «Технопром-2025» стал площадкой для встречи и подписания соглашений о сотрудничестве между российской, малийской, нигерской и буркинийской академиями наук.

Благодаря работе Центра народной дипломатии и созданного по их инициативе Консорциума вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки, в Буркина-Фасо и Нигере были открыты подготовительные факультеты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и Новосибирского государственного университета (НГУ), проведены предметные олимпиады, открыты курсы русского языка на базе Русских домов Центра народной дипломатии и африканских вузов-партнеров в Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее и Гане. Как итог — увеличение в пять раз количества студентов из Буркина-Фасо и Нигера относительно прошлого года, когда Центра народной дипломатии в Африке еще не было. К тому же в Сибирь поехали целевые группы студентов из Нигера и из Ганы.

В настоящее время работа по открытию Русских домов и старта образовательных программ ведется в Мали, Ливии, Намибии и Мозамбике.

Глобальный юг сейчас — стратегическое направление российской внешней политики, и вклад, который, благодаря ГК «Расцветай», вносит Новосибирск, был замечен и положительно охарактеризован на самом высоком уровне. На встрече в Кремле с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что действующий в Уагадугу с 2024 года Русский дом способствует продвижению российско-буркинийских культурно-гуманитарных связей. Тогда же президент Буркина-Фасо поднял вопрос о важности открытия в стране зеркальной учебно-исследовательской аграрной лаборатории, проект которой накануне был предложен на встрече с представителями Центра народной дипломатии.

К слову, помимо агротехнической лаборатории, Центр народной дипломатии работает над открытием Российско-африканского института на базе одного из вузов-партнеров в Буркина-Фасо.

Так как система образования в странах Африки — весьма проблемная зона, то ЦНД также собирается направить свои усилия на работу со средним и средним профессиональным звеном. В частности, речь идет о запуске программы инженерных классов. В основе программы — базовое изучение русского языка, позже добавятся профильные предметы: физика и математика. В Букина-Фасо проект инженерного класса запускается с помощью НГУ, в Гане — с НГТУ НЭТИ.

Кстати, программы межвузовского взаимодействия инициируются Центром народной дипломатии не только в Африке. В ноябре представительство ЦНД открылось в Абхазии. Работа там уже идет полным ходом: при поддержке Центра НГТУ НЭТИ и Абхазский государственный университет (АГУ) начали реализацию совместной программы «Международное технонаставничество», которая призвана популяризировать среди школьников точные науки.

Таким образом, ГК «Расцветай» в своей социальной ориентированности вышел далеко за границы этого понятия: при его поддержке различные общественные организации выполняют, по сути, государственный заказ, способствуя решению самых актуальных задач, которые сегодня стоят перед российским обществом. Очень жаль, что таких компаний в России откровенно мало. И тем приятнее, что ГК «Расцветай» — новосибирская компания, укрепляющая международный авторитет родного региона.

Erid:F7NfYUJCUneTTx4VMzpG

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай»

760

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : социально-ответственный бизнес Расцветай надежный застройщик


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирске продлевают на 2026 год
25/11/25 15:00
Бизнес Власть
«В чем-то себя приходится ограничивать»: губернатор высказался о снижении доходов бюджета Новосибирской области
25/11/25 14:45
Бизнес Власть Общество Экономика
ГК «Расцветай» раздвигает границы социально ориентированного бизнеса
25/11/25 14:12
Бизнес
Рабочее движение по четвертому мосту Новосибирска откроют в декабре 2026 года
25/11/25 14:00
Бизнес Власть Общество
В 2025 году в школы Новосибирска пришли работать более 400 молодых учителей
25/11/25 13:47
Власть
Губернатор Травников заявил, что БЭМЗ становится основным поставщиком авиазапчастей
25/11/25 13:17
Бизнес Власть Общество Промышленность
Арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты
25/11/25 13:00
Бизнес Власть Недвижимость
Полиция поймала водителя, въехавшего в метро Новосибирска на машине
25/11/25 12:30
Общество Право&Порядок
WhatsApp* сбоит в Новосибирской области
25/11/25 12:00
Общество
Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с тяжелой дизартрией
25/11/25 11:39
Общество
Мэрия Новосибирска определила концепцию стиля и празднования Нового 2026 года
25/11/25 11:30
Город Культура Общество
Всем студентам новосибирских вузов придется сдавать философию и историю России
25/11/25 11:00
Образование Общество
Список земель для туризма в Новосибирске пополнили ипподром и участок у озера
25/11/25 10:00
Бизнес История Культура Туризм
«Мы боимся что-то пропустить и убираем все сомнительное»: в Новосибирске библиотеки ждут, когда ИИ будет искать «запрещенку» среди книг
25/11/25 9:00
Общество
Концессия по шести школам Новосибирска дошла до суда
25/11/25 8:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Майнер из Новосибирска «накрутил» электроэнергию на 100 миллионов
24/11/25 19:30
Бизнес Право&Порядок
Рынок складской недвижимости в Новосибирске идет на рекорд по новым объектам
24/11/25 19:00
Бизнес Недвижимость
В новосибирских магазинах появилось куриное филе из Приволжского округа
24/11/25 18:00
Агропром Бизнес Общество
Смелые решения и новые траектории для экономики и инвестиций: что будет обсуждаться на форуме ВТБ в этом году
24/11/25 17:45
Экономика
Новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей
24/11/25 17:00
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять