ГК «Расцветай» раздвигает границы социально ориентированного бизнеса

Многие компании, выстраивая отношения с местными властями, готовы спонсировать локальные муниципальные мероприятия. А если компания крупная, то зачастую речь идет еще и о благотворительности — поддержке социальных учреждений, местных спортивных команд или общественных организаций. Масштабно же на развитие территории присутствия работают единицы. Тем более впечатляющ новосибирский пример — ГК «Расцветай».

Известный застройщик реализует строительные проекты не только в нашей области, но и по всей стране. Однако именно в родном регионе «Расцветай» дает старт инициативам, благодаря которым Новосибирская область звучит не только на всероссийском уровне, но и за рубежом.

«Расцветай», как и многие другие компании, с первых дней оказывает поддержку нашим воинам, отстаивающим интересы России в зоне СВО. В частности, является инициатором создания и ключевым партнером фонда «К Победе вместе». Компания регулярно перечисляет средства в счет фонда. За все время его деятельности на фронт и в прифронтовые зоны ушли 95 фур — более 1900 тонн грузов: вещи первой необходимости, технические средства для различных подразделений, аппаратура для госпиталей и многое другое, включая посылки для бойцов от их родственников.

Вся эта помощь, безусловно, важна, однако «Расцветай» пошел дальше, вложившись сразу в два проекта. Речь идет об открытии Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая сталь», а также Центра патриотической песни «Расцветай, страна родная».

Инструкторы «Живой стали» самым активным образом работают со школьниками Новосибирска и сельских районов области, устраивая различные соревнования, а также проводят занятия на своем полигоне в Мошковском районе. Там ребят знакомят с многообразием беспилотных летательных аппаратов, их использованием в зоне СВО и в мирных целях, а также со стрелковым оружием, дают возможность получить опыт управления первым и стрельбы из второго.

А для талантливых бойцов, прошедших СВО, «Расцветай» инициировал песенный проект: в Центре патриотической песни с ребятами занимаются профессионалы, которые пишут совершенно новые песни о России специально под них, помогают записать студийный вариант, проработать сценический образ и подготовиться к выступлению.

Специальная военная операция, безусловно, находится на самом верху списка государственных приоритетов, и компании, которые в качестве социальной повестки реализуют проекты, направленные на консолидацию общества в условиях СВО, можно без всяких преувеличений назвать выходящими за границы привычного социально ориентированного бизнеса. Но «Расцветай» пошел еще дальше: благодаря его международному проекту — Центру народной дипломатии (ЦНД) — Новосибирск заявил о себе в качестве одного из лидеров продвижения российского образования за рубежом и развития российско-африканских отношений в целом.

Не так давно губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что именно в результате деятельности Центра народной дипломатии участие представительных делегаций из Африки в рамках Международного форума «Технопром» становится традиционным. В прошлом году в форуме принимал участие министр образования Мали, в этом — министр по специальным проектам из Ганы. Кроме того, «Технопром-2025» стал площадкой для встречи и подписания соглашений о сотрудничестве между российской, малийской, нигерской и буркинийской академиями наук.

Благодаря работе Центра народной дипломатии и созданного по их инициативе Консорциума вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки, в Буркина-Фасо и Нигере были открыты подготовительные факультеты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и Новосибирского государственного университета (НГУ), проведены предметные олимпиады, открыты курсы русского языка на базе Русских домов Центра народной дипломатии и африканских вузов-партнеров в Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее и Гане. Как итог — увеличение в пять раз количества студентов из Буркина-Фасо и Нигера относительно прошлого года, когда Центра народной дипломатии в Африке еще не было. К тому же в Сибирь поехали целевые группы студентов из Нигера и из Ганы.

В настоящее время работа по открытию Русских домов и старта образовательных программ ведется в Мали, Ливии, Намибии и Мозамбике.

Глобальный юг сейчас — стратегическое направление российской внешней политики, и вклад, который, благодаря ГК «Расцветай», вносит Новосибирск, был замечен и положительно охарактеризован на самом высоком уровне. На встрече в Кремле с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что действующий в Уагадугу с 2024 года Русский дом способствует продвижению российско-буркинийских культурно-гуманитарных связей. Тогда же президент Буркина-Фасо поднял вопрос о важности открытия в стране зеркальной учебно-исследовательской аграрной лаборатории, проект которой накануне был предложен на встрече с представителями Центра народной дипломатии.

К слову, помимо агротехнической лаборатории, Центр народной дипломатии работает над открытием Российско-африканского института на базе одного из вузов-партнеров в Буркина-Фасо.

Так как система образования в странах Африки — весьма проблемная зона, то ЦНД также собирается направить свои усилия на работу со средним и средним профессиональным звеном. В частности, речь идет о запуске программы инженерных классов. В основе программы — базовое изучение русского языка, позже добавятся профильные предметы: физика и математика. В Букина-Фасо проект инженерного класса запускается с помощью НГУ, в Гане — с НГТУ НЭТИ.

Кстати, программы межвузовского взаимодействия инициируются Центром народной дипломатии не только в Африке. В ноябре представительство ЦНД открылось в Абхазии. Работа там уже идет полным ходом: при поддержке Центра НГТУ НЭТИ и Абхазский государственный университет (АГУ) начали реализацию совместной программы «Международное технонаставничество», которая призвана популяризировать среди школьников точные науки.

Таким образом, ГК «Расцветай» в своей социальной ориентированности вышел далеко за границы этого понятия: при его поддержке различные общественные организации выполняют, по сути, государственный заказ, способствуя решению самых актуальных задач, которые сегодня стоят перед российским обществом. Очень жаль, что таких компаний в России откровенно мало. И тем приятнее, что ГК «Расцветай» — новосибирская компания, укрепляющая международный авторитет родного региона.