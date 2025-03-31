ГК VIRA получила высокую награду в сфере девелопмента

28 марта в Москве состоялась церемония награждения лауреатов международной премии PROESTATE Awards, где пять проектов от ГК VIRA оказались в числе финалистов.

PROESTATE Awards ― значимое событие в девелоперской индустрии, уникальная международная премия, которая проводится в России с 2016 года и ежегодно отмечает выдающиеся проекты и компании в сфере недвижимости.

Оценка конкурсантов проводилась экспертным жюри по различным параметрам, включая концепцию, инфраструктуру, динамику продаж, применение передовых технологий и другие факторы.

Победа в номинации «Удачный старт»: жилая недвижимость комфорт-класса» подтверждает инвестиционную привлекательность ЖК Citatum. Данный проект знаменует собой начало развития территории, где он расположен, устанавливает новые стандарты качества жизни, формирует свежие идеи и мотивирует людей к позитивным переменам.

В Октябрьском районе Новосибирска, на улице Грибоедова, возвышается жилой комплекс Citatum, удобно расположенный в двадцати минутах ходьбы от станций метро «Октябрьская» и «Золотая нива».

Этот архитектурный проект представляет собой гармоничный комплекс из трех зданий: две 23-этажные высотки и 8-этажная секция, объединенные общим стилобатом и образующие закрытый внутренний двор. Золотистый оттенок фасада придает комплексу вид драгоценного слитка. Симметричные формы отсылают к классическому стилю, но, благодаря оригинальному цветовому решению, задают современные тенденции. Во дворе предусмотрены пешеходные дорожки, зоны отдыха, спортивные и игровые площадки для детей, терраса, велопарковка и амфитеатр.

В ЖК Citatum предлагается широкий выбор квартир, включая видовые варианты с панорамными видами на центр Новосибирска, уникальные квартиры с террасами на верхних этажах и потолками высотой три метра, а также разнообразные планировки: от студий до просторных четырехкомнатных квартир. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2026 года.

― Для нас огромная честь и признание получить эту престижную награду, которая представляет особую ценность в условиях жесткой конкуренции с не менее достойными проектами в сфере недвижимости. Победа в премии PROESTATE Awards ― результат совместной работы и усилий каждого из членов нашей команды. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим создавать проекты, которые будут приносить пользу жителям и улучшать облик нашего города, ― отмечает генеральный директор ГК VIRA Александр Савельев.

За 14 лет деятельности ГК VIRA утвердилась как заслуживающий доверия застройщик. По оценке Сбербанка, она входит в число пяти ведущих девелоперов Новосибирска и в топ-50 по России. Компания отмечена знаком качества «Надежный застройщик». На данный момент девелопером введены в эксплуатацию свыше 20 тысяч квартир общей площадью 800 тысяч квадратных метров. В 2024 году новоселье отметили жильцы ЖК GRANDO, а в феврале того же года был завершен проект ЖК «Новые матрешки». В марте 2025-го компания завершила два проекта: ЖК Gorizont и ― с опережением графика ― ЖК «Матрешкин двор». В стадии строительства находятся еще три жилых комплекса: Citatum, Luna и «Сподвижники».

Стоит отметить, что ГК VIRA активно поддерживает идею 15-минутного города в Новосибирске, где все необходимые объекты для комфортной жизни расположены в непосредственной близости. Поэтому в своих проектах застройщик акцентирует внимание на развитии инфраструктуры, включая строительство дорог, собственных школ и детских садов.