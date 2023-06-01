Глава отделения Почты России в Подмосковье рассылал наркотики в 50 регионов страны

По данным УФСБ России по Москве и области, глава отделения Почты России в Подмосковье создал целый магазин наркотиков прямо на работе. Он рассылал наркотики по 50 регионам страны.

Силовики уточнили, что обвиняемый, являясь организатором магазина в даркнете и используя свое служебное положение, смог осуществить более 400 почтовых отправлений с наркотиками МДМА и ЛСД в 50 российских регионов.

При этом отмечается, что «вещества» гражданин Юров приобретал в странах Западной и Восточной Европы на вымышленные установочные данные. После чего наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина в РФ с использованием специально изготовленного им камуфляжа в виде гипсовых изделий.

В результате обысков в жилищах помещениях, которые арендовал Юров, были изъяты МДМА и ЛСД, а также компьютерная техника, заключили в ведомстве.

Московский областной суд признал Юрова А.Н. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее редакция сообщала, что в Омске в круглосуточный магазин ночью пришел голый трехлетний малыш.