Глава отделения Почты России в Подмосковье рассылал наркотики в 50 регионов страны

По данным УФСБ России по Москве и области, глава отделения Почты России в Подмосковье создал целый магазин наркотиков прямо на работе. Он рассылал наркотики по 50 регионам страны.
Силовики уточнили, что обвиняемый, являясь организатором магазина в даркнете и используя свое служебное положение, смог осуществить более 400 почтовых отправлений с наркотиками МДМА и ЛСД в 50 российских регионов.
При этом отмечается, что «вещества» гражданин Юров приобретал в странах Западной и Восточной Европы на вымышленные установочные данные. После чего наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина в РФ с использованием специально изготовленного им камуфляжа в виде гипсовых изделий.
В результате обысков в жилищах помещениях, которые арендовал Юров, были изъяты МДМА и ЛСД, а также компьютерная техника, заключили в ведомстве.
Московский областной суд признал Юрова А.Н. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее редакция сообщала, что в Омске в круглосуточный магазин ночью пришел голый трехлетний малыш.
Фото: freepik.com — freepik
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