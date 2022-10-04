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Глава СКР поручил возбудить дело против опеки после сексуального насилия над малолетним ребенком в Барабинске

  • 04/10/2022, 10:53
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Изнасилование малолетнего ребенка в Барабинске
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности органов опеки в Новосибирской области, по причине которой произошло изнасилование ребенка, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщает «Газета.ру», в начале текущего года молодая семья с двухлетним сыном и трехлетней дочерью поселила в своей квартире молодого человека. Вскоре после этого супруга вступила с новоселом в любовные отношения. Узнав об этом, муж уехал в Алтайский край. Как сообщает издание «Лента.ру», когда мама двухлетнего малыша привезла его на обследование, врачи диагностировали у него повреждения внутренних органов. Медики допустили, что мальчика могли изнасиловать, в связи с чем информацию передали в соответствующие органы.  Фигурант уголовного дела — 18-летний сожитель мамы пострадавшего задержан и находится под арестом.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : халатность уголовное дело дети глава СКР


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