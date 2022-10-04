Глава СКР поручил возбудить дело против опеки после сексуального насилия над малолетним ребенком в Барабинске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности органов опеки в Новосибирской области, по причине которой произошло изнасилование ребенка, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщает «Газета.ру», в начале текущего года молодая семья с двухлетним сыном и трехлетней дочерью поселила в своей квартире молодого человека. Вскоре после этого супруга вступила с новоселом в любовные отношения. Узнав об этом, муж уехал в Алтайский край. Как сообщает издание «Лента.ру», когда мама двухлетнего малыша привезла его на обследование, врачи диагностировали у него повреждения внутренних органов. Медики допустили, что мальчика могли изнасиловать, в связи с чем информацию передали в соответствующие органы. Фигурант уголовного дела — 18-летний сожитель мамы пострадавшего задержан и находится под арестом.