Гонорары популярных артистов за новогодние корпоративы в условиях пандемии выросли в 1,5 раза

Средний гонорар звезд — узнаваемых артистов с собственным репертуаром, популярность которых не ограничивается исключительно музыкальной аудиторией, — на новогодних корпоративах в нынешнем году составляет 1,5–2 млн руб., сообщил РБК Павел Воронцов, член Национальной ассоциации организаторов мероприятий.

По его словам, это выше расценок до пандемии, когда размер вознаграждения составлял 1-1,5 млн рублей. Рост объясняют существенным ограничением возможных концертов в конце декабря.

Лидерами продаж в индустрии, по оценке концертного директора ряда российских артистов Табриза Шахиди, сейчас являются Светлана Лобода, Леонид Агутин, Zivert, Валерий Меладзе, «Би-2», Вера Брежнева, Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина и Баста. Их гонорары за корпоративы и количество заказов не ниже допандемийного уровня, уверяет Шахиди. По его сведениям, на предновогодние даты у топ-исполнителей уже выкуплено по два-три выступления за вечер. Но при этом молодые артисты, начавшие карьеру несколько лет назад и только раскрутившие свой бренд, сейчас закономерно повышают гонорары за новогодние мероприятия.

В свою очередь генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев отметил, что в настоящее время спрос на артистов упал, так как заказчики в этом году отказались от подобных корпоративов либо выбрали онлайн-формат проведения праздника.

Об аналогичной ситуации заявил и владелец агентства «ПраздниК» Кирилл Морозов, который рассказал, что заказов стало на 70% меньше, при этом артисты не снижают стоимость своих выступлений.