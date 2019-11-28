Гособоронзаказ закольцовывают в Промсвязьбанке

— Илья Валерьевич, ПСБ планируют присвоить статус опорной кредитной организации по сопровождению операций, связанных с исполнением гособоронзаказа. Вы уже работаете с компаниями этого сектора экономики?

— Да, работы ведутся с лета 2018 года. Совсем недавно председатель Правительства РФ внёс в Государственную думу законопроект о том, чтобы наш банк стал опорным. Соответствующая поправка будет внесена в Федеральный закон № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Решение об отнесении Банка к категории уполномоченных было принято на уровне Правительства РФ, чему послужили наличие у Промсвязьбанка необходимых компетенций, развитой филиальной сети, технологий и т. д.

На сегодняшний день у нас уже прошло два перевода сделок по линии гособоронзаказа из других банков, идёт третий. Мы сопровождаем около 50% от всего ГОЗ.

— Как это изменит работу банка?

— Мы полностью переструктурировали и дополнительно защитили внешние информационные потоки, получили аккредитацию в системах безопасности Минобороны, ФСБ, ФСТЭК. Мы также переструктурировали информационные системы и потоки внутри банка. Кроме того, мы укомплектовали штат специалистами, которые работали с гособоронзаказом на всех этапах и могут решать возникающие вопросы, и постоянно повышаем квалификацию своих сотрудников. Мы чётко понимаем, что статус опорного банка — это большая ответственность.

— Можете рассказать о нюансах перевода сделок, связанных с ГОЗ, в ваш банк?

— В 275-ФЗ чётко прописан порядок перевода таких сделок. О том, что сделка переводная, головного исполнителя информирует передающий банк и госзаказчик. Если вы просто исполнитель, то вас об этом должен информировать только банк, который переводит сделку. Сроки перевода сделки жёстко ограничены — в течение 60 дней.

Для каждой переводной сделки, каждого контракта открывается отдельный счёт.

Ещё один момент, за разъяснением которого к нам обращается много организаций: что делать с нулевым отдельным счётом, если проведены все платежи, расчёты с контрагентами? Если компания хочет закрыть такой счёт, чтобы «не забивать» свою финансовую отчётность, то банк его закроет, но повторно по одному и тому же контракту банк открывать отдельный счёт не имеет права. Здесь организациям, работающим с ГОЗ, следует быть очень внимательными.

Важный нюанс по поводу возмещения задела и выведения прибыли с отдельного счёта на расчётный. Для головных исполнителей есть обстоятельства, когда они могут получить прибыль и задел поэтапно при исполнении госконтракта, но банк об этом должен уведомить госзаказчик — Минобороны, особенно при переводной сделке. Если компания простой исполнитель, то она также должна выполнить несколько важных условий, чтобы получить прибыль и вернуть задел. Прежде всего контракт должен быть выполнен, компания должна подписать акт поставки, а её контрагент — документы о полной оплате. Если оплата произошла вне системы отдельных счетов, мы не сможем ни возместить задел, ни вывести прибыль с отдельного счёта на расчётный.

Что касается задела, то договор о его формировании должен быть заключён до даты заключения контракта. Остальные договоры при возмещении не учитываются.

С марта 2019 года введена иерархичность открытия отдельных счетов. То есть вначале его открывает заказчик и только потом его поставщик. Процедура резервирования отдельного счёта также осуществлена на сайте банка.

— Анализировали ли вы ошибки, которые допускают организации, осуществляющие платежи по ГОЗ?

— Больше всего ошибок связано с идентификатором государственного контракта — ИГК. Он включает в себя 25 символов, которые часто вводятся некорректно. Даже одна ошибка приводит к тому, что мы не можем передать информацию в Минобороны и платёжка клиента может зависнуть на неделю, так как банк должен разобраться в ситуации, при необходимости запросить у клиента объяснение, предоставить его в Минобороны.

Стоит отметить, что на сайте ПСБ сейчас выложены три важных документа, которые должны, на мой взгляд, стать настольной книгой для сотрудника, осуществляющего платежи по ГОЗ.

В первом прописаны правила сопровождения гособоронзаказа. В этом документе 50 страниц, но они постоянно обновляются с учётом нарабатываемой практики, поэтому файл следует просматривать регулярно.

Во втором документе содержатся рекомендованные правила, составленные Промсвязьбанком, по контрактации по ГОЗ. Как кредитная организация мы, конечно, не должны вмешиваться в договорённости своих клиентов с контрагентами. Но как уполномоченный банк по гособоронзаказу мы обязаны передавать в Минобороны РФ всю информацию об операциях по отдельным счетам клиентов не позднее следующего дня после произведённого ими действия. В данной ситуации мы с клиентами «на одном поле» и поэтому даём им рекомендации, как выстроить работу с контрагентом. Честно скажу, каких только подтверждающих документов мы не видели, с какими только ошибками в них не сталкивались. Поэтому мы можем предлагать своё экспертное мнение по этой теме.

Третий документ является неотъемлемой частью договора отдельного банковского счёта. Самая важная часть в нём — приложение, где под каждый вид платежа мы прописали список необходимых подтверждающих документов.

— Компании, работающие по ГОЗ, много платежей проводят в рамках разрешённых лимитов: 3–5 млн. рублей в календарный месяц. Здесь будут какие-то изменения?

— Если сделка переводная, обязанности по не превышению лимита лежат на компании-исполнителе.

Сейчас мы направили запрос на пояснение в Банк России, чтобы понять, как действовать в таких ситуациях. Пока мы не требуем под каждый платёж в лимитах 3–5 млн. руб. указывать в договоре, счёте идентификатор.

— Какие изменения происходят при взаимоотношении компаний с иностранными контрагентами при исполнении ГОЗ?

— Мы рекомендуем всем клиентам, планирующим проводить сделки по внешнеэкономической деятельности и работающим по гособоронзаказу, обратиться за консультацией в банк, который в том числе поможет структурировать финансовый поток с учётом сделки.

Хочу подчеркнуть, что платежи в адрес иностранных компаний касаются исключительно контрагентов-нерезидентов. Если исполнитель ГОЗ закупает продукцию у российской организации, которая производит или закупает её за рубежом, то платежи в рамках взаимодействия с ней осуществляются в рамках лимитов 3–5 млн. руб., либо с отдельного счёта.

— Повлияют ли изменения, связанные с отдельными счетами, на авансирование сделок по ГОЗ?

— Зачастую в контрактах заказчик указывает несколько отдельных счетов. Сейчас проведение платежей в такой ситуации невозможно. Если компания заключила контракт с заказчиком, то должна убедить его применять в рамках этого контракта один отдельный счёт. Принцип «один счёт — один контракт» остаётся железным.

— Куда могут обратиться участники исполнения ГОЗ при возникновении вопросов, связанных с отдельными счетами?

— У нас есть федеральная горячая линия: 8 (800) 222-00-05, где можно получить необходимую консультацию, в том числе по требованиям банка по платежам. Мы централизовали все обращения, которые к нам поступают по этим вопросам, стараемся отвечать клиентам в максимально короткие сроки. По поступившему обращению клиенту направляется заключение банка, как правило, от имени руководителя территориального подразделения.

Кстати, сейчас к нам поступают предложения от клиентов об открытии в Сибири центра по гособоронзаказу, который позволит более оперативно проводить все операции в регионах, находящихся в близких часовых поясах.

Дополнительно хочу отметить, что мы всегда готовы ответить на возникающие финансовые вопросы не только головных исполнителей и исполнителей ГОЗ, но и организаций, задействованных в других отраслях промышленности. Наш банк хоть и является уполномоченным по ГОЗ, остаётся универсальным, обслуживающим как физических, так и юридических лиц.

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