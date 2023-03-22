Гость телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» упал в обморок во время эфира

Во время оживленной беседы приглашенных экспертов глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», сообщается в Telegram-канале телеведущего.

— Владимир Соловьев и другие эксперты оказали ему первую помощь, вызвали врачей. Обморок был кратковременным. Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним все в порядке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после осмотра медиков Карнеев отправился домой.

Ранее редакция сообщала, что проводница РЖД полгода присваивала постельное белье, чтобы отправлять его военным в зону спецоперации.

Фото-скрин видео в Telegram-канале Владимира Соловьева