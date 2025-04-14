Готовые квартиры у реки рядом с бором от 2,9 млн рублей*

Сейчас квартиру в сданном доме квартала «Сосновый бор» можно купить по специальной цене от 2,9 млн рублей. *

По данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян хотели бы жить возле парка или леса — это одно из самых распространенных и важных пожеланий. Считается, что люди, живущие рядом с природными зонами, чувствуют себя гораздо лучше и более довольны жизнью, чем остальные.

Квартиры в поселке Кудряшовский можно рассмотреть, как вариант для переезда пожилых родителей из области ближе к детям, которые уже обосновались в Новосибирске. Или для будущих студентов, планирующих поступать в учебные заведения в городе. Рядом с «Сосновым бором» — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда примерно за 30 минут можно доехать до станции метро «Площадь Маркса».

Квартал «Сосновый бор» расположен возле современного санаторно-курортного комплекса с открытым бассейном. Квартира неподалеку от крупных здравниц — выгодная инвестиция. Это место всегда будет популярным благодаря многочисленным приезжающим и близости к реке.

Здесь все почти как в городе и даже лучше: природное окружение квартала дополнено достаточным набором социальной инфраструктуры. Сетевые супермаркеты, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов, школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский» — все рядом с домом. Недавно в поселке построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену.

В квартале «Сосновый бор» можно купить квартиру с ремонтом под ключ в сданном доме и сразу переехать.