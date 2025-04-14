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Готовые квартиры у реки рядом с бором от 2,9 млн рублей*

  • 14/04/2025, 14:11
Готовые квартиры у реки рядом с бором от 2,9 млн рублей*
В ассортименте ГК «Расцветай» есть несколько проектов, где комфорт нового жилья сочетается с зеленым окружением. Яркий пример — квартал «Сосновый бор» в пригороде Новосибирска — живописном поселке Кудряшовский

Сейчас квартиру в сданном доме квартала «Сосновый бор» можно купить по специальной цене от 2,9 млн рублей. *

По данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян хотели бы жить возле парка или леса это одно из самых распространенных и важных пожеланий. Считается, что люди, живущие рядом с природными зонами, чувствуют себя гораздо лучше и более довольны жизнью, чем остальные.

Квартиры в поселке Кудряшовский можно рассмотреть, как вариант для переезда пожилых родителей из области ближе к детям, которые уже обосновались в Новосибирске. Или для будущих студентов, планирующих поступать в учебные заведения в городе. Рядом с «Сосновым бором» — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда примерно за 30 минут можно доехать до станции метро «Площадь Маркса».

Квартал «Сосновый бор» расположен возле современного санаторно-курортного комплекса с открытым бассейном. Квартира неподалеку от крупных здравниц —  выгодная инвестиция. Это место всегда будет популярным благодаря многочисленным приезжающим и близости к реке.

Квартал «Сосновый бор»

Еще одно из достоинств квартала — придомовая территория, плавно переходящая в набережную. Приблизительно в пяти минутах от подъезда — пляж.

Здесь все почти как в городе и даже лучше: природное окружение квартала дополнено достаточным набором социальной инфраструктуры. Сетевые супермаркеты, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов, школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский» — все рядом с домом. Недавно в поселке построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену.

В квартале «Сосновый бор» можно купить квартиру с ремонтом под ключ в сданном доме и сразу переехать.

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
п. Кудряшовский,
ул. Береговая, 1/1
гкрасцветай.рф
VK
ООО СЗ «Магнолия». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
*Стоимость действительна на момент публикации. Квартал «Сосновый бор». Специальная цена действует до 30.04.2025 года.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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