Готовые квартиры на берегу Оби от 13 700 рублей в месяц*

Локация квартала «Сосновый бор» сочетает развитую инфраструктуру и зоны отдыха, которые сделают повседневную жизнь более комфортной. Здесь можно ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни. Рядом — школа, детский сад, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, пункты выдачи OZON и Wildberries. А также остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.
Рядом с «Сосновым бором» — благоустроенная набережная с выходом на пляж. В городе такие места найти очень сложно, а жить рядом с ними — большая удача.
Еще одно преимущество квартала — близость современного санаторно-курортного комплекса с открытым бассейном. Квартира недалеко от крупных здравниц — выгодная инвестиция. Это место всегда будет популярным благодаря многочисленным приезжающим и близости к реке.
В квартале «Сосновый бор» можно приобрести квартиру с ремонтом под ключ. Главное преимущество такого жилья — возможность в краткосрочной перспективе переехать или сдать его в аренду, если покупка носит инвестиционный характер.
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*Программа «Семейная ипотека» ПАО «Сбер». Стоимость квартиры — 2,85 млн. Диапазон ПСК — 7,302–22,856%. Ставка — 6 %. Первоначальный взнос — 20,1%. Срок — до 30 лет. Сумма кредита до 30 млн рублей. При условии страхования жизни и имущественного страхования.
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