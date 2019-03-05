ГПНТБ требуется пространство

— 27 февраля мы принимали эстафету Всероссийского театрального марафона. С вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец мы обсудили возможность создания в регионе некоторых перспективных проектов в рамках нацпроекта «Культура». В частности, создание в Новосибирске мультифункционального культурного центра, —рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

По его словам, это будет современное здание, где планируется разместить книгохранилище, читальные и лекционные залы, площадки для проведения общественных, методических мероприятий, оказания электронных услуг. Травников подчеркнул, что сегодня ГПНТБ СО РАН очень нуждается в новых площадях для хранения своих фондов.

— В целом эта инициатива поддержана. После согласования программы, в которую мы могли бы включить этот объект, готовы приступить к разработке проектно-сметной документации по созданию мультифункционального культурного центра, — заявил Травников.

Как пояснил InfoPro54 директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов, заявка на строительство второй очереди ГПТНБ входит в программу «Академгородок 2.0».

— В 2018 году ГПНТБ отметила 100 лет со дня основания. 50 лет назад библиотека переехала в Новосибирск из Москвы, и тогда уже за действующим зданием была оставлена площадка под строительство второй очереди книгохранения. Тогда было рассчитано, что действующих помещений хватит на 20-30 лет, — говорит Гуськов.

Он напомнил, что обязательные экземпляры всех книг, издаваемых в России, поступают на хранение в несколько книгохранилищ страны. Одно из них расположено в Новосибирске. Сегодня книги размещены не только на четырех подземных этажах здания общей площадью около 8 тысяч кв. м., но и на верхних — из-за недостатка пространства.

— По нашим расчетам, чтобы решить вопрос книгохранения с запасом в 20-30 лет, нужно построить новое хранилище площадью 7 тысяч кв. м. На верхних этажах здания можно разместить центр коммуникации науки, бизнеса и образования, — пояснил собеседник InfoPro54. — Сегодня в Новосибирске есть места для развлечений: аквапарк, зоопарк; театры – для культурного отдыха, а для интеллектуального досуга выбор совсем небольшой. И это в городе, претендующем на звание «научной столицы». Мы предлагаем создать такое место во второй очереди ГПНТБ.

На площадке центра инициаторы проекта хотели бы разместить детский технопарк в формате «Кванториум», интерактивный музей науки и техники, где можно будет познакомиться с развитием разных направлений наук и наиболее значимыми открытиями сибирских ученых. Кроме того, в Новосибирске есть дефицит хороших выставочных помещений.

— Уже в этом году в ГПНТБ СО РАН мы планируем открыть экспозиционную зону на 1000 кв. м с тремя конференц-залами для проведения комплексных мероприятий. Все вместе это сформирует в ГПНТБ не просто ведущий информационный центр Сибири, но и точку притяжения для взаимодействия науки, бизнеса и образования, — добавил Андрей Гуськов.

Детально говорить о параметрах многофункционального центра директор ГПНТБ СО РАН отказался, отметив, что эту информацию можно будет озвучить только после подготовки проектно-сметной документации.

Многофункциональные культурные центры (МФКЦ) планируется создавать в регионах в рамках нового национального проекта «Культура». На пресс-конференции в конце декабря 2018 года министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщал, что в 2019 году в областном бюджете на эти цели заложено более 122 млн рублей. В целом до 2024 года на реализацию нацпроекта «Культура» в области будет направлено около 1,6 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. В списке мероприятий создание МФКЦ для развития ГПНТБ не анонсировалось. В нацпроекте прописывались программы и объекты только для средних и малых городов России. В рамках федерального проекта «Культурная среда» МФКЦ для городов-милионников пока не значатся.

О необходимости создания в регионах сети МФКЦ для обучения и проведения мероприятий президент РФ говорил в начале 2018 года. Тогда же сообщалось, что в среднем такой центр должен стоить от 1,5 до 2 млрд рублей.

Фото предоставлено ГПНТБ СО РАН