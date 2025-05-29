Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

ESG-стратегия

— Игорь Анатольевич, буквально недавно вы стали лауреатом межрегиональной премии МАРП «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» в номинации «Экологичное производство». Скажите, в чем выражается экологичность промышленного предприятия лично для вас? Сложно ли выдерживать эти критерии на НКБК?

— Получить премию в рамках конкурса МАРП приятно и почетно. Считаю, что она заслуженная. По поручению президента в России формируется экономика замкнутого цикла в рамках нацпроекта «Экология». В ходе послания Федеральному Собранию в 2024 году глава государства дословно сказал следующее: «Задача именно к 2030 году ― сортировать все, что подлежит сортировке, все твердые отходы и не менее четверти из них использовать вторично. Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства, построим совместно с бизнесом еще порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков».

На Урале, в Сибири генерируются огромные объемы макулатуры, но перерабатываются они за тысячи километров. Картон и бумага ввозятся, оставляя добавленную стоимость, рабочие места и налоги в других регионах. Новосибирский картонно-бумажный комбинат успешно решает эту задачу.

Ценность вот той самой экологичности в том, что общество генерирует вторичные ресурсы, а бизнес, в данном случае мы, эти ресурсы обратно возвращает в народно-хозяйственный оборот, уплачивая налоги в бюджет региона, создавая высокотехнологичные рабочие места и обеспечивая высокие заработные платы. Вот в этом, я считаю, и есть та самая синергия ESG (Environmental — экология, Social — социальная политика, Governance — корпоративное управление. — Ред.) или «зеленой экономики».

Мощность НКБК сегодня составляет около 18 миллионов квадратных метров в месяц. Это почти в три раза превышает первоначальные плановые показатели бизнес-плана, который защищался на инвестсовете области в 2018 году. За семь лет нам удалось не просто построить и запустить завод, но и расширить его в три раза. И мы продолжаем наращивать мощности по всем направлениям. Ежегодно на предприятии появляется новое оборудование, открываются новые цеха.

Эквивалент нашей ежегодной работы — сбережение почти 1,5 миллионов деревьев. Это огромный эффект, и нам есть чем гордиться! Однако мы пока не получили статус утилизатора, это немного усложняет работу. Уже в четвертый раз подали заявку в Росприроднадзор. Надеемся, в ближайшее время она будет одобрена.

«Зеленая экономика»

— Расскажите об экологических проектах, которые реализуются на предприятии? И какие отрасли являются вашими основными заказчиками?

— НКБК — один из немногих гофропроизводителей за Уралом с собственной сырьевой базой. Мы перерабатываем макулатуру, поступающую на предприятие из сетевых магазинов, новосибирских промышленных предприятий, а также отбираемую при раздельном сборе мусора.

Комбинат производит и нишевые продукты. Например, картонные гильзы или так называемые шпули, которые используются в разных индустриях: для производства бумаги, для намотки пряжи, ниток, пленки.

Еще одним важным проектом стал запуск фабрики литой тары. Она производит из переработанной макулатуры (пульперкартона) упаковку для яиц на 10 и 30 штук. Адресатами этой продукции являются представители розничной торговли, оптовики в лице кондитерских предприятий и общепита. Ранее в нашей области этот продукт никогда не производился. Уже сейчас в новосибирских магазинах (а вскоре и по всей Сибири) вредные пластиковые упаковки будут заменены на экологически чистые.

Пока работает первая линия производства, монтируется вторая. Третья линия в настоящий момент собирается на заводе-изготовителе в Китайской Народной Республике. Надеюсь, что уже в следующем году она будет смонтирована.

Помимо экономического эффекта, производство упаковки для яиц имеет и социальную значимость. Этот продукт входит в социальную корзину, и, производя контейнер в Новосибирске, а не привозя из других регионов, мы если не удешевляем яйца, то как минимум сдерживаем инфляционные процессы.

Новые цели

— Каковы планы по дальнейшему развитию? На какой стадии находится реализация еще одного масштабного проекта — строительства завода по производству бумаги и картона из макулатурного сырья?

— В 2025 году НКБК приступил к реализации проекта по строительству второй технологической линии по переработке макулатуры и производству бумаги и картона из вторсырья. Мы уже определились с техническим решением для проекта по строительству картоноделательной машины №2 (КДМ-2). Сейчас идет проектирование зданий, сооружений и технологических узлов, необходимых для его реализации.

На данный момент все идет в плановом графике, запустить предприятие планируем в 2028 году, как и обещали. Завод будет перерабатывать более 100 тысяч тонн макулатуры не только Новосибирска, но и региона. На нем получат рабочие места 120 человек.

Автор фото: Александр Брежнев

Что еще для нас важно? В 2020 году Постановление Правительства РФ №170 утвердило правила определения новых инвестиционных проектов, в рамках которых власти регионов могут направлять бюджетные средства на возмещение затрат по строительству инфраструктуры.

Суть программы: инвесторы получают субсидии на создание инфраструктуры и налоговые льготы, а на федеральном уровне списывается задолженность регионов по бюджетным кредитам в сумме налогов, поступивших от этих проектов в федеральный бюджет.

Для нас очень важно строительство сетей водоснабжения и водоотведения Горводоканала до поселка Красный Яр и комбината. Тем самым решаются две задачи: водоснабжение поселка и реализация проекта КДМ-2. Сейчас мы уже видим технические условия присоединения от МУП «Горводоканал», а с администрацией области решаем вопрос о финансировании за счет федеральных денег данного инфраструктурного решения. Это и есть стратегия win-win в действии. Бизнес выходит с инициативой, государство софинансирует за счет налоговых поступлений, а область является оператором по реализации данного проекта. При этом еще и развиваются сети Горводоканала.

Пока же НКБК обеспечивает подачу воды и водоотведение, очистку стоков поселка, в том числе ФАПа, школы, детского сада, магазинов и всей социальной инфраструктуры. Мы модернизируем очистные сооружения с применением всех самых современных технологий. Хотя это не профильный для нас бизнес, не наша зона ответственности, это, скорее, наша общественная нагрузка.

СанПиН и коллизии

— Игорь Анатольевич, получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, премия МАРП как признание коллег-предпринимателей, с другой — НКБК проиграл два суда в арбитраже по делу о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Не могли бы вы пояснить эту ситуацию?

— Дело в том, что в России на федеральном уровне установлены лишь нормативы качества почвы для земель сельхозназначения и земель населенных пунктов (СанПиН). Для прочих категорий земель, в том числе для земель промышленности, разрешается устанавливать региональные нормативы. Это прописано в постановлении правительства.

В Новосибирской области таких нормативов нет, и в ходе контрольно-надзорных мероприятий выводы делаются на основе показателей фоновой пробы. В итоге привлечение предпринимателей к ответственности зависит от состояния участка фоновой пробы, а не от реальной вредности обнаруженных на контролируемой территории концентраций. Это приводит к коллизиям, когда ПДК нитратов на землях промышленности признается «вредной», хотя в три раза ниже концентрации, допустимой для населенных пунктов, сельхозполей, лесных угодий и особо охраняемых территорий.

Региональные нормативы уже действуют в некоторых субъектах федерации, например в Татарстане. Это приносит положительный эффект не только в вопросах охраны почвы, но и в вопросе соблюдения баланса частных и публичных интересов.

Нами подготовлено обращение к прокурору Новосибирской области Александру Бучману с просьбой содействовать работе в аспекте перенятия положительного опыта других субъектов федерации и установлении региональных нормативов качества почвы в Новосибирской области.

Интерес к мусоросортировке

— Продолжая тему экологичных производств: в 2022 году НКБК заявлялся на конкурс на строительство правобережного мусоросортировочного комплекса. С чем был связан этот интерес?

— Мы заявлялись, потому что четко понимали и оценивали, сколько это стоит. Мы имеем команду профессионалов, которая построила уже три завода, причем гораздо более сложных, чем просто мусоросортировочный комплекс. Фактически это полигон (по-старому ― свалка), на котором по современным нормам устроены ложе, водоотведение, очистка стоков, отвод биогаза и так далее. Для нас это понятно, легко, технологично и, в принципе, достаточно просто.

Понимая, что мы способны это сделать, предприятие финансово готово взять на себя такие обязательства и, что немаловажно, исполнить их с честью, подали заявку.

Автор фото: Александр Брежнев

Считаю, что в этом и есть наша социальная функция и экологическая ответственность перед обществом. Здесь живу я, здесь растут и воспитываются мои дети. Мы никуда не собираемся уезжать. Я связываю свое будущее и будущее предприятия с нашим регионом, с Новосибирской областью. Именно поэтому мы пошли в конкурс.

Кроме того, мы решили поддержать губернатора Андрея Александровича Травникова, который, как мне кажется, устал от неисполнения мусорной реформы с 16-го года. На одном из совещаний, а потом и публично в телеэфире он пригласил местных игроков, предложил им попробовать сделать этот тендер конкурентным ― на благо Новосибирской области, на благо общества ― и построить наконец-то эти комплексы. Отозвавшись на этот призыв, мы и пошли в конкурс.

К сожалению, комиссия не допустила нас до конечного этапа подачи заявок из-за того, что у НКБК «недостаточно опыта в обращении с отходами» — это у нас-то!

Спустя три года мы видим, что мусорные комплексы даже не начали строить, а их цена выросла вдвое. Поэтому, я, к сожалению, рад, что мы оказались «за бортом».

Мы делаем доброе, социально значимое для Новосибирской области дело. И считаю, что выполняем свой долг с честью: превращаем потребленные товары и упаковку из магазинов в экологически чистый продукт, участвуем в экологических мероприятиях, занимаемся просвещением, прививаем детям и взрослым любовь к раздельному сбору мусора. Но нам требуется помощь общества и органов исполнительной власти, а также осознанное потребление наших промышленных и торговых партнеров, тех самых торговых сетей и промышленных предприятий, которые используют нашу упаковку. Только совместно мы можем сделать наш регион чище, а планету зеленее.