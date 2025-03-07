Инвестиционное подразделение ПСБ увеличит объем активов до 1,3 трлн рублей

Согласно этой стратегии, в ближайшие четыре года планируется удвоить как совокупный объем активов под управлением брокера и управляющей компании (до 1,3 трлн руб.), так и клиентскую базу (до более чем 600 тыс. человек).

При этом предыдущие цели, установленные на период 2020-2024 гг., были не просто достигнуты, а значительно перевыполнены. Общий объем активов под управлением инвестиционного направления группы ПСБ вырос в десять раз, превысив 640 млрд руб., а число клиентов увеличилось в семь раз, достигнув 307 тыс. человек. В частности, активы под управлением УК ПСБ увеличились почти в 14 раз, достигнув 400 млрд руб., а клиентская база выросла в девять раз, до 116 тыс. человек. Объем активов под управлением брокера вырос в шесть раз, превысив 240 млрд руб., а число клиентов увеличилось более чем в четыре раза и превысило 190 тыс. человек. Стратегия развития на 2025-2028 гг. предусматривает масштабирование бизнеса за счет формирования центра универсальной инвестиционной экспертизы; расширение продуктовой линейки; рост привлечения во всех клиентских сегментах; увеличение доли прямых продаж и диверсификацию каналов привлечения; цифровизацию сервисов.

— Подъем на фондовом рынке, увеличение числа инвесторов, поддержка долгосрочных инвестиций государством и положительная динамика коллективных инвестиций открывают новые горизонты для финансовых институтов и задают ориентиры для «ПСБ Благосостояние», — отметил Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ.

Он подчеркнул, что меняющийся рынок инвестпродуктов и комплексный подход к клиентам в рамках универсального банка доказали свою эффективность.

— Мы расширим эту модель, увеличивая клиентскую базу и рыночную долю. «ПСБ Благосостояние» продолжит развитие принципа «одного окна», предлагая клиентам инвестиционные решения в рамках портфельного подхода.

Жоголев также заявил о намерении расширить предложение продуктов и услуг, сохраняя высокий уровень управления активами.

— Мы сфокусируемся на доступности брокерских услуг в регионах, включая новые территории России. Увеличение прямых продаж, диверсификация каналов привлечения, работа с институциональными инвесторами, развитие рынка ЗПИФ и личных фондов станут двигателями роста.

По словам Владимира Сердюкова, директора УК ПСБ, стратегия учитывает смягчение денежно-кредитной политики, которое привлечет средства на фондовый рынок.

— Инвесторы будут искать альтернативные варианты для большей доходности. Наша стратегия гибко адаптируется к трендам, но процесс инвестирования останется простым и понятным. Профессионализм команды, оптимальный выбор инструментов и масштабирование процессов позволят нам достичь целей, — добавил Владимир Сердюков.

Справка: «ПСБ Благосостояние» является комплексной экосистемой предложения инвестиционных продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов. Она объединяет брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование. Экосистема предусматривает предоставление полного спектра услуг в формате единого окна, что экономит время и ресурсы клиента и обеспечивает максимально персонализированный подход, основанный на индивидуальных потребностях и предпочтениях частных инвесторов.