Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья

  • 16/09/2025, 09:10
В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам розничных кредитных портфелей (на 01.07.2025 г.).

Ипотека на новостройки Банка Уралсиб вошла в Топ-10 августовского рейтинга лучших программ на первичном рынке жилья, по версии портала Выберу.ру.

При составлении рейтинга аналитики портала сравнили условия продуктов по нескольким ключевым критериям, включая размер процентной ставки, сумму ежемесячных платежей, полную стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, учитывались условия ипотечного страхования, способы понижения ставки, а также правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.

Ипотека – один из востребованных видов кредитования в Банке Уралсиб. За 7 месяцев 2025 года объем ипотечного кредитования в банке вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом –  до 20,8 млрд рублей. Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Уралсиб. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос вдвое к аналогичному показателю 2024 года – до 11,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,6 раза и составили 8,8 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:F7NfYUJCUneTSURxqweB
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
480

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
×
