«Искитимцемент» подготовился к увеличенному спросу в строительный период 2025

В АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») завершились подготовительные мероприятия к активной фазе текущего строительного сезона. Компания сформировала достаточные запасы сырья, материалов и упаковки, а также расширила ассортимент предлагаемых видов портландцемента.

В производственных подразделениях проведен комплекс работ по техобслуживанию и ремонту техники, зданий и сооружений. В цехе обжига выполнен плановый ремонт вращающихся печей № 7 и № 9, включавший ревизию тягодутьевых машин, колосниковых холодильников и опорных роликов, а также замену изношенной огнеупорной кладки.

В цехе помола на цементной мельнице № 6 установлен новый редуктор главного привода планетарного типа. Оборудование было введено в эксплуатацию в марте 2025 года. Эти меры обеспечили высокую надежность и эффективность работы мельницы № 6, гарантируя стабильное производство сепарированного цемента. Кроме того, на мельницах № 1 и № 2 произведена плановая замена бронефутеровки первых камер.

Проведен капремонт двухсекционного распределительного устройства 0,4 кВ на трансформаторной подстанции ТП-16. Замена устаревшего оборудования позволила улучшить электроснабжение производственных объектов, включая цех обжига.

На заводе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение экологической безопасности производства и минимизацию рисков простоев в течение строительного сезона. В соответствии с графиком выполняются работы по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами, внедрению принципов бережливого производства, обновлению парка автотранспорта и лабораторного оборудования.

В 2024 году для отдела технического контроля приобретен лабораторный пневматический классификатор ПК-2, который используется в круглосуточном режиме для оперативного контроля тонкости помола цемента.

Заводская лаборатория получила два кальциметра КОУК ТУ 25-11-1106-75 для определения содержания известняка в цементе, а также фотометр КФК-3-01 «ЗОМЗ» для проведения химического анализа цементов и материалов цементного производства согласно ГОСТ 5382-2019. Ожидается поступление нового анализатора углерода и серы Eltra ELEMENTRAC CS-1, необходимого для оперативного контроля качества шлама. Внедрение современного оборудования направлено на поддержание высоких потребительских свойств и качественных характеристик выпускаемой продукции.

Предприятие входит в строительный сезон с расширенным ассортиментом, включающим 12 видов продукции. Новинкой является портландцемент ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 32,5Б, предназначенный для индивидуального строительства, изготовления бетонов и строительных растворов, штукатурных и кладочных работ.

Также освоен выпуск нормальнотвердеющего комплексного минерального вяжущего класса прочности 22,5 (КМВ 22,5Н), применяемого в дорожном строительстве для стабилизации грунтов. Завод сертифицировал этот вид продукции в связи с развитием экономически эффективной технологии, позволяющей повысить качество строящихся дорог.

Готовая продукция отгружается потребителям навалом и в различной таре, включая бумажные мешки весом 25 и 50 кг, мягкие контейнеры и упаковку на паллетах со стретч-пленкой.

По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, приоритетными задачами в текущем сезоне являются обеспечение бесперебойного производства, точное планирование с учетом рыночных тенденций и повышение конкурентоспособности.