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«Искитимцемент» подводит итоги 2024 года

  • 19/03/2025, 11:38
«Искитимцемент» подводит итоги 2024 года
Продукция завода использовалась для строительства объектов Новосибирской и Омской областей, а также Алтайского края
АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») подвел итоги работы в 2024 году. Предприятие поставляло продукцию для строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилых комплексов Новосибирской и Омской областей, а также Алтайского края.
В частности, продукция завода применялась при возведении железнодорожного терминала транспортно-логистического центра «Сибирский», центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), федерального детского реабилитационного центра, восточного обхода Новосибирска, четвертого моста через реку Обь, а также при реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево.
По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, предприятие оперативно реагирует на изменения конъюнктуры рынка и запросы потребителей.
Одной из проблем для отрасли является перегрузка железнодорожной инфраструктуры. Это приводит к увеличению сроков поставок цемента, поэтому на заводе ежегодно увеличивается доля отгрузки автотранспортом. На сегодняшний день в автопарке предприятия 25 современных цементовозов, которые осуществляют доставку продукции по Новосибирской области и Алтайскому краю. В 2024 году заводской парк техники пополнили четыре седельных тягача с автоцистернами.
Владимир Скакун отметил, что в 2024 году на предприятии выполнены все плановые работы по реализации инвестиционной программы. В частности, была проведена реконструкция электрических сетей напряжением 3 кВ с переходом на 6 кВ, строительство сепаратора на цементной мельнице № 5, реконструкция системы аспирации за холодильником вращающейся печи № 7, оснащение печей автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ. В настоящее время ведутся работы по техническому перевооружению аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 8 и замене газовой горелки на вращающейся печи № 7. На эти цели направлено около 740 млн рублей (с НДС).
В 2024 году предприятие расширило ассортимент до 11 видов продукции и начало выпускать новый композиционный портландцемент. При этом в рамках программы повышения экологической эффективности на предприятии увеличивается доля производства добавочных цементов. Например, в АО «Искитимцемент» реализован проект по сокращению объемов изготовления основного полуфабриката цемента – клинкера – за счет ввода минеральной добавки без потери прочностных показателей. Это позволило уменьшить объем производства клинкера (на 50 тыс. тонн за год) и валовые выбросы в атмосферу на 4,4%.
Ремонтная кампания 2024 года также была проведена в полном объеме. На предприятии внедряется автоматизированная система управления технологическими процессами, модернизируются лаборатории, осваиваются современные технологии.
«Искитимцемент» входит в число крупных налогоплательщиков и работодателей региона.
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Фото предоставлено АО «Исктимцесент». Автор фото Анна Ярощук

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Рубрики : Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность Искитимцемент


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