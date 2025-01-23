«Искитимцемент» получил сертификат на новый вид своей продукции

Новый состав портландцемента ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5Б соответствует требованиям ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия» и ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». Этот цемент предназначен для использования в частном строительстве, а также для производства бетонных и строительных растворов, штукатурных и кладочных работ, а также других ремонтно-строительных мероприятий.

Специалисты АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») успешно завершили его тестирование. Процесс разработки продукта включал в себя не только подготовку технологии и настройку оборудования, но и организацию контроля за производством. Чтобы гарантировать соответствие всем нормативам, проведен комплекс мероприятий, включая опытно-промышленные испытания нового продукта и отбор образцов для сертификации. Первая пробная партия была выпущена в сентябре 2024 года.

Этот тип цемента изготавливается на основе портландцементного клинкера с добавлением комплексной минеральной добавки, состоящей из известняка и гранулированного доменного шлака, общая доля которых составляет от 12 до 20%. Проведенные испытания подтвердили, что цемент соответствует нормативным требованиям и по прочности не уступает портландцементу ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б.

Новый продукт с высокими качественными характеристиками уже прошел успешную сертификацию. В декабре 2024 года сертификационная организация ООО «НТЦ «СибНИИцемент» выдала предприятию соответствующий сертификат. Производство планируется начать в январе 2025 года, а отгрузка будет осуществляться в бумажных мешках по 50 кг.

— В ассортименте сейчас 11 разновидностей цемента. Расширение продуктовой линейки обусловлено высоким спросом на цементы общего назначения в регионе, которые востребованы как крупными строительными компаниями, так и частными лицами для работ в загородных домах и на дачах, — комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Мы обеспечиваем высокое качество продукции благодаря тщательному контролю на всех этапах производства и предлагаем клиентам серьезную консультационную поддержку.

Команда компании активно работает над увеличением ассортимента продукции. В 2020 году было запущено производство специального портландцемента со шлаком, предназначенного для создания бетона для автомобильных дорог и укрепления грунтов (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО), а также начат выпуск сепарированного цемента в замкнутом цикле. Эти продукты уже получили высокую оценку как от потребителей, так и от профессионалов в отрасли.

В 2024 году общестроительные цементы были награждены дипломами лауреата и дипломанта федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Также компания получила переходящее Почетное знамя новосибирской региональной дирекции Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».